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Политика

Депутат от РПА: То, что раздают в селах, это не взятка, а благотворительность

Депутат Национального собрания Армении от РПА Лерник Алексанян (архив)

Депутат Национального собрания Армении от РПА Лерник Алексанян (архив)

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Депутат Национального собрания Армении от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Лерник Алексанян не отрицает, что в селах перед выборами раздают муку и рис, утверждая, что это не избирательная взятка, а благотворительность.

«Если человек дает другому что-то в качестве благотворительности, привлекать его к уголовной ответственности очень трудно. Взятка… очень трудно, если в этот момент ты не говоришь, что это взятка. Человек помогает другому человеку, иди и докажи в правовом поле, что это взятка. Это делают не только наши кандидаты. Не будем говорить, что это республиканцы, это люди, которые избираются по рейтинговой системе… В списках всех партий есть люди, которые в какой-то мере помогали и помогают людям… Будь то перед выборами, после выборов, разве до этого они не помогали?» - в беседе с Радио Азатутюн сказал Алексанян.

Секретарь фракции АНК Арам Манукян (архив)

Секретарь фракции АНК Арам Манукян (архив)

Секретарь парламентской фракции оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс (АНК) Арам Манукян отметил, что если нет возможности не брать взятку, нужно ее взять, но проголосовать не в пользу давшего взятку, а свободно, по совести. «Пусть гражданин отдаст свой голос [тому], кто не дал ему денег. Самый легкий вариант: если не можете не взять деньги, берите… Если не можете не брать. Брать очень плохо, брать – означает продавать свой голос, свою душу. Но если ты вынужден, тебе угрожают, возьми, но иди и проголосуй за того, кто тебя не обманывает, кто тебе не угрожает», - сказал он.

Степан Сафарян (архив)

Степан Сафарян (архив)

Между тем, баллотирующийся по списку партии «Свободные демократы» Степан Сафарян уверен, что призыв брать взятку и голосовать за другого вряд ли изменит ситуацию: «Потому что здесь дело не в том, что ты каким-то образом спасаешь голос гражданина, подсказываешь ему какие-то способы. Проблема в том, что мы, фактически, призываем к тому, чтобы избиратели в еще большем масштабе вовлекались в этот процесс, где уже не остается места политической борьбе, не остается места программам».

Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян (архив)

Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян (архив)

По словам заместителя председателя партии «Наследие» Армена Мартиросяна, занимающего вторую строчку в списке блока «Оганян-Раффи-Осканян», сигналов о конкретных случаях раздачи избирательных взяток они пока не получали, но знают, какие звучат обещания касательно размера взяток. «Колеблется от 20 тысяч до 50 тысяч драмов. Конкретно в Арабкире - 20-50 тысяч, в зависимости от кандидата. 50 тысяч - кандидат от Республиканской партии, естественно», - сказал он.

Что же касается решения проблемы избирательных взяток, то, по мнению Мартиросяна, оно находится не в политической, а в правовой плоскости. «Не мы должны бороться с этим. У этой проблемы нет политического решения, это правовая проблема. Политическое решение состоит в том, чтобы власть изменилась и правоохранительные органы были не вооруженными отрядами Республиканской партии или власти, а правоохранительными органами, действительно занимающимися делом защиты граждан», - считает зампред «Наследия».

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