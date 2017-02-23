Депутат от РПА: То, что раздают в селах, это не взятка, а благотворительность

Депутат Национального собрания Армении от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Лерник Алексанян не отрицает, что в селах перед выборами раздают муку и рис, утверждая, что это не избирательная взятка, а благотворительность.

«Если человек дает другому что-то в качестве благотворительности, привлекать его к уголовной ответственности очень трудно. Взятка… очень трудно, если в этот момент ты не говоришь, что это взятка. Человек помогает другому человеку, иди и докажи в правовом поле, что это взятка. Это делают не только наши кандидаты. Не будем говорить, что это республиканцы, это люди, которые избираются по рейтинговой системе… В списках всех партий есть люди, которые в какой-то мере помогали и помогают людям… Будь то перед выборами, после выборов, разве до этого они не помогали?» - в беседе с Радио Азатутюн сказал Алексанян.

Секретарь парламентской фракции оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс (АНК) Арам Манукян отметил, что если нет возможности не брать взятку, нужно ее взять, но проголосовать не в пользу давшего взятку, а свободно, по совести. «Пусть гражданин отдаст свой голос [тому], кто не дал ему денег. Самый легкий вариант: если не можете не взять деньги, берите… Если не можете не брать. Брать очень плохо, брать – означает продавать свой голос, свою душу. Но если ты вынужден, тебе угрожают, возьми, но иди и проголосуй за того, кто тебя не обманывает, кто тебе не угрожает», - сказал он.

Между тем, баллотирующийся по списку партии «Свободные демократы» Степан Сафарян уверен, что призыв брать взятку и голосовать за другого вряд ли изменит ситуацию: «Потому что здесь дело не в том, что ты каким-то образом спасаешь голос гражданина, подсказываешь ему какие-то способы. Проблема в том, что мы, фактически, призываем к тому, чтобы избиратели в еще большем масштабе вовлекались в этот процесс, где уже не остается места политической борьбе, не остается места программам».

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По словам заместителя председателя партии «Наследие» Армена Мартиросяна, занимающего вторую строчку в списке блока «Оганян-Раффи-Осканян», сигналов о конкретных случаях раздачи избирательных взяток они пока не получали, но знают, какие звучат обещания касательно размера взяток. «Колеблется от 20 тысяч до 50 тысяч драмов. Конкретно в Арабкире - 20-50 тысяч, в зависимости от кандидата. 50 тысяч - кандидат от Республиканской партии, естественно», - сказал он.

Что же касается решения проблемы избирательных взяток, то, по мнению Мартиросяна, оно находится не в политической, а в правовой плоскости. «Не мы должны бороться с этим. У этой проблемы нет политического решения, это правовая проблема. Политическое решение состоит в том, чтобы власть изменилась и правоохранительные органы были не вооруженными отрядами Республиканской партии или власти, а правоохранительными органами, действительно занимающимися делом защиты граждан», - считает зампред «Наследия».