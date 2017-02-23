Премьер-министр Армении сегодня отбыл в Тбилиси

Сегодня делегация во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном отбыла в Тбилиси.

В рамках официального визита в Грузию Карена Карапетяна сопровождают руководители сразу шести ведомств. В течение предстоящих двух дней в переговорах в Тбилиси вместе с премьер-министром примут участие министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, министр энергетики и природных ресурсов Ашот Манукян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян, министр культуры Армен Амирян, министр здравоохранения Левон Алтунян, а также замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян.

Стороны пока не уточняют повестку предстоящих переговоров, отмечая лишь, что в ходе двухдневного визита премьер-министра предметом обсуждения станут ключевые темы двусторонних отношений.

В целом, следует отметить, что контакты между двумя странами на уровне премьер-министров всегда носили довольно активный характер. Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили, к примеру, с официальным визитом находился в Ереван 5 сентября прошлого года.

Глава грузинского правительства, кстати, стал последним иностранным высокопоставленным официальным лицом, с кем встретился Овик Абрамян в статусе премьер-министра.

Во время визита Квирикашили в Ереван армянская сторона предложила создать совместные армяно-грузинские предприятия, которое бы предоставили зарегистрированным в Грузии компаниям возможность выйти на рынок Евразийского экономического союза.

Ранее, в декабре 2014 года, когда Тбилиси посетил уже бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян, возможное влияние членства Армении в Евразийском союзе на экономические связи с Грузией также были одной из основных тем обсуждений. Занимавший тогда должность премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что решение руководства Армении о вступлении в Евразийский экономический союз не повлияет на перспективы развития экономических отношений с Грузией.

«Наши отношения продолжат углубляться. Я надеюсь, что решение Армении о вступлении в Евразийский союз и стремление Грузии к углублению отношений с Евросоюзом не будут препятствовать развитию дружественных отношений между нашими странами», - в декабре 2014 года заявил тогдашний премьер-министр Грузии.