Замглавы МИД РА считает курьезом возбуждение уголовного дела в Азербайджане против депутатов Европарламента

«Власти Азербайджана уже давно все превращают в курьез – и международное право, и даже свою внутреннюю жизнь», – сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя последние решения Генпрокуратуры Азербайджана.

«Сегодня я отказываюсь комментировать, это просто курьез и, естественно, никоим образом не может повлиять на посещения Арцаха», - подчеркнул замглавы МИД Армении.

Генпрокуратура Азербайджана, согласно местным СМИ, объявила в международный розыск по линии «Интерпола» трех депутатов Европарламента - Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия) - за участие в качестве наблюдателей в прошедшем 20 февраля в Нагорном Карабахе референдуме по новой Конституции. Против них в Азербайджане возбуждено уголовное дело за неоднократное «незаконное» посещение Нагорного Карабаха, азербайджанский суд вынес решение об аресте трех европейских парламентариев, сообщает информационное агентство APA.

Генпрокуратура Азербайджана также возбудила уголовное дело в связи с археологическими раскопками в Азохской пещере в Нагорном Карабахе, проводимыми с 2002 года сотрудником Института молекулярной биологии Национальной академии наук Армении Левоном Епископяном, исследователем Национального научного музея естествознания Испании Йоланда Фернандесом Халво, директором «Азохского проекта» британского музея Бланфорд Таню Кинг и научным работником Лондонского музея естествознания Питером Эндрю.