Оппозиция считает «трюком» заявление о дальнейшем пребывании Карапетяна в должности премьера

Разговоры о том, что в случае победы правящей Республиканской партии Армении (РПА) на предстоящих в апреле парламентских выборах премьер-министр Карен Карапетян и после 2018 года останется на этой должности, заместитель председателя оппозиционного «Армянского национального конгресса» (АНК) Левон Зурабян называет «предвыборным трюком» и «желанием соблазнить народ волшебными перспективами».

«Мы здесь имеем дело с обманом народа, - в беседе с Радио Азатутюн отметил он. – И мы видим, что они даже не могут представить согласованную между собой конкретную линию, потому что, отвечая на вопрос Al-Jazeera о том, собирается ли он становиться премьер-министром, Серж Саргсян сказал, что это зависит от результатов предстоящих выборов в Национальное собрание, по сути, сказав, что если эти результаты будут впечатляющими, он займет эту должность. Сейчас о своих притязаниях на тот же пост заявляет Карен Карапетян. По-видимому, один укрепляет свою команду, другой – свою, пытаются представить такие перспективы, которые будут воодушевляющими для некоторых кругов, независимо от того, что эти перспективы находятся в противоречии друг с другом».

На замечание корреспондента агентства «Медиамакс», что Карапетян несколько раз говорил о том, что если он и его команда достигнут успеха, он хотел бы продолжить свою работу на посту премьер-министра и после 2018 года, и вопрос, означает ли это, что в следующем году законодательное ограничение уже не будет действовать, Карапетян высказал мнение, что «в 2018 году он уже будет удовлетворять этому требованию».

Согласно измененной Конституции, член правительства должен удовлетворять требованиям, предъявляемым депутатам, то есть, быть достигшим 25-летнего возраста, в течение последних четырех лет являться лишь гражданином Республики Армения, в течение последних четырех лет постоянно проживать в Республике Армения, иметь право голоса и владеть армянским языком.

По закону гражданин не считается постоянно проживающим в Армении, если в течение 1461 дня, предшествующего дню подачи заявления в уполномоченный орган с целью получения справки о постоянном проживании для регистрации в качестве кандидата, как минимум 731 день он отсутствовал в Армении, за исключением тех случаев, когда отсутствие было обусловлено нахождением состоящего на службе лица в командировке со служебными целями либо обучением в высшем учебном заведении за рубежом.

Проработавший 5 лет вице-президентом в российском «Газпромбанке» Карапетян был назначен премьер-министром Армении в сентябре прошлого года.

Радио Азатутюн поинтересовалось у пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова, существует ли договоренность о том, что в случае победы РПА Карапетян и после 2018 года останется на должности премьер-министра.

«Во-первых, все зависит от апрельских выборов. Даст Бог, апрельские выборы будут законными, демократическими, и на этих выборах Республиканская партия добьется достойного успеха, после этого подумаем. Но касательно 2017 года мы четко сказали, что нашим кандидатом в премьер-министры является Карен Карапетян», - заявил Щармазанов.

На уточняющий вопрос, будет ли Карен Карапетян премьер-министром после 2018 года, пресс-секретарь РПА ответил: «Поживем - увидим».

«Мы не руководствуемся договоренностями, мы руководствуемся исключительно политической эффективность, эффективностью реализации программ и политическими мотивами. Теневые договоренности не к лицу Республиканской партии. Как решит команда, как будет оценена эффективность, так и сделаем», - добавил Эдуард Шармазанов.

«Факт в том, что ожидания от правительства Карапетяна позитивные, что правительству Карапетяна удалось за эти месяцы обеспечить позитивный фон, и общественность ожидает от Карапетяна и возглавляемого им республиканско-дашнакцаканского правительства гораздо больше позитивного, чем негативного», - сказал пресс-секретарь РПА, отвечая на вопрос Радио Азатутюн о том, как он оценивает работу Карена Карапетяна и возглавляемого им правительства.

Между тем, Левон Зурабян не увидел изменения ситуации в период премьерства Карена Карапетяна: «Есть обещания, есть разговоры о каких-то 3 миллиардах инвестиций, но это всего лишь обещания. Предыдущие премьер-министры тоже давали эти обещания. И эти обещания о 3 миллиардах абсолютно ничем не обоснованы. Если бы они были обоснованы или хотя бы кто-то поверил в подобные перспективы, уже сегодня в Армении мы видели бы бум – экономический бум. Потому что если в нормальной стране становится ясно, что открываются какие-то перспективы, какие-то инвестиции, это сразу же влияет на общую деловую активность. У нас ничего подобного не происходит, наоборот, царят апатия и скептицизм, что означает, что к этим обещаниям наш народ, наше бизнес-сообщество подходят очень реалистично и в грош их не ставят».