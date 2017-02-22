Генсек ООН на заседании Совбеза затронул вопрос Карабаха и апрельскую войну

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш, выступая на заседании Совета безопасности ООН, сказал, что формулировка «замороженный конфликт», которая часто используется для характеристики конфликтов в Европе, сама по себе неверная и вводит в заблуждение.

«Пока не подписан и не введен в действие мирный договор, опасность возобновления конфликта остается. Это мы увидели в апреле прошлого года на Южном Кавказе - в Нагорном Карабахе», - сказал он, отметив, что ООН полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и призывает стороны конфликта ослабить напряженность и полностью выполнить соглашение о прекращении огня.

«Я призываю все заинтересованные стороны проявить гораздо большую политическую волю с тем, чтобы не только укрепить режим прекращения огня и выполнить прежние договоренности, но и возобновить комплексный и последовательный переговорный процесс», - заявил генсек ООН.

Состоявшееся накануне в Совете безопасности ООН обсуждение было посвящено урегулированию конфликтов в Европе.

Антонио Гутерреш также заявил, что ситуация в Украине должна быть разрешена с полной гарантией сохранения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Он призвал к активизации усилий по урегулированию конфликтов в Молдове, Грузии, Нагорном Карабахе и на Кипре.

Согласно сообщению пресс-службы МИД Армении, постоянный представитель Армении в ООН, посол Зограб Мнацаканян выступил с речью, представив суть карабахского конфликта и отметив, что это борьба за права человека, свободу и самоопределение, ответом на которую стали носящие систематический характер дискриминация и насилие.

«Это борьба, ставшая свидетелем погромов армян в Баку, Сумгаите, Кировабаде и других местностях Азербайджана в ответ на законное требование народа Нагорного Карабаха самостоятельно строить свое будущее. Это борьба за физическое существование в условиях проводимой Азербайджаном агрессии и этнических чисток. Это борьба против варварского режима, безрассудным образом героизирующего убийцу Сафарова, в 2004 году зарубившего топором спящего армянского офицера. Это борьба против тотальной ненависти к армянам, пропагандируемой властями Азербайджана. Это борьба за жизнь и свободу», - отметил постпред Армении в ООН.

Говоря о развязанной Азербайджаном в апреле 2016 года агрессии в отношении Нагорного Карабаха, посол Армении отметил, что армянская сторона проинформировала Совет безопасности об имевших место варварских действиях и преступлениях, подчеркнув, что мировая общественность должна настоятельно запретить применение силы, военного решения конфликта. Он отметил, что вместо этого с целью обеспечения процесса мирных переговоров необходимо предпринять реальные меры по реализации договоренностей, достигнутых в 2016 году в Вене и Санкт-Петербурге.

Зограб Мнацаканян от имени Армении выразил благодарность мировому сообществу, в частности, Совету безопасности и генеральному секретарю ООН за последовательную и безоговорочную поддержку посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.