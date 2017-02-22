Лавров: «Альтернативы нынешнему формату Минской группы ОБСЕ не существует»

С завтрашнего дня вступит в силу новый порядок посещения Армении гражданами России, в соответствии с которым россияне могут въезжать в Армению по внутренним паспортам. Сегодня об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном по итогам переговоров.

Это, похоже, то самое «интересное», о котором сегодня ранее намекнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отметим, что правительство Армении 16 февраля утвердило новые правила въезда для россиян. Власти страны надеются, что это поможет увеличить туристический поток.

Никаких других примечательных заявлений на совместной пресс-конференции Налбандяна и Лаврова не прозвучало. Сергей Лавров просто повторил ставшие обычными в подобных случаях выражения: переговоры в Эдвардом Налбандяном были, как всегда, конструктивными. Глава внешнеполитического ведомства Армении, в свою очередь, сказал, что между официальными Ереваном и Москвой есть «полное взаимопонимание». Оба министра иностранных дел сообщили, что в ближайшее время состоится визит президента Армении Сержа Саргсяна в Москву.

Лавров также заявил, что в прошлом году российские инвестиции в экономику Армении составил 1 млрд долларов, что составляет около 40% от общего объема иностранных инвестиций в Армению.

Главы МИД России и Армении на встрече «подробно» обсудили также ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, которую Лавров охарактеризовал как «плохую эмоциональную ситуацию». Отвечая на вопрос армянского журналиста, Лавров подчеркнул, что альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует и что посредники активно работают.

«По моему глубокому убеждению, альтернативы нынешнему формату работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ не существует. В пользу этого неоднократно высказывались и руководители Азербайджана и Армении, это также содержится в тех документах, под которым они поставили свои подписи. Также в пользу продолжения лидирующей роли «тройки» сопредседателей неоднократно высказывались все члены ОБСЕ», - сказал Лавров.

«Сопредседатели всегда выступали за активизацию и ускорение переговорного процесса, что было выражено в трехсторонних документах, которые ими периодически распространяются. Один такой документ был принят на днях в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, в котором очень ясно подчеркнута неприемлемость применения силы и военной риторики в рамках урегулирования конфликта, а также необходимость полной реализации договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге и Вене», - продолжил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что посредники, в том числе Россия, предпримут шаги, которые позволят, во-первых, изменить «плохую эмоциональную атмосферу», а затем обсудить те конкретные предложения, которые были положены на стол переговоров Россией и которые поддерживают также США и Франция.

По мнению некоторых российских экспертов, Москва в ближайшее время выступит с инициативой проведения новых трехсторонних встреч. Через несколько дней, кстати, ожидается официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Москву, где запланирована его встреча с Сергеем Лавровым.

Сегодня на пресс-конференции в Москве Налбандян также сказал, что пригласил Сергея Лаврова «посетить с официальным визитом Армению». Глава российской дипломатии принял приглашение.