Новак: ТЭО энергокоридора Россия-Грузия-Армения-Иран будет готово во втором полугодии 2017 года

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) энергокоридора «Север-Юг» Россия-Грузия-Армения-Иран будет готово во втором полугодии 2017 года. Об этом в Тегеране сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, отметив, что со своим иранским коллегой обсудил вопросы, связанные с двумя энергокоридорами «Север-Юг».

Второй энергокоридор планируется провести через территорию Азербайджана. Новак сообщил, что они договорилась, что в середине марта специалисты встретятся и обсудят «реализацию проекта, техзадание для разработки ТЭО».

РИА Новости отмечает, что работа по проекту «Север-Юг» общей пропускной способностью до 1,2 ГВт началась в декабре 2015 года. В апреле 2016 года в Ереване министры энергетики четырех государств подписали «дорожную карту» проекта, предусматривающую совместную разработку ТЭО, а также меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в сфере электроэнергетики.

Соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта и дальнейших мерах по реализации данного проекта было подписано в Батуми в сентябре 2016 года.

Напомним, правительство Армении объявило международный конкурс на строительство высоковольтной линии электропередачи Армения-Грузия и трансформаторной подстанции, заявки на участие в котором уже подали ряд известных энергетических компаний.

Глава Минэнерго РФ на юге Ирана участвовал в церемонии закладки фундамента теплоэлектростанции «Сирик». Первый камень в фундамент строящейся ТЭС заложили министры энергетики России и Ирана.

В беседе с журналистами Александр Новак сказал, что Иран планирует построить много электростанций, и Россия может получить значительную часть контрактов. По его словам, Иран прогнозирует высокий экономический рост, в пределах 8% в год.