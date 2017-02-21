Налбандян заверяет: «Армения самостоятельно принимает решения»

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в интервью германской Deutsche Welle заявил, что переговоры между Арменией и Евросоюзом вокруг нового соглашения уже близки к завершению.

«В ближайшее время мы сможем заявить о завершении переговоров», - в частности, отметил Налбандян в беседе с журналисткой Deutsche Welle Жанной Немцовой.

Последняя попыталась уточнить, не под давлением ли Москвы Ереван несколько лет назад изменил свое решение и вместо подписания соглашения об ассоциации с ЕС вступил в инициированный Россией Таможенный союз. В ответ глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что Армения вела переговоры с ЕС, однако параллельно с этим всегда заявляла, что хотела бы присоединиться к Таможенному союзу, который впоследствии был трансформирован в Евразийский экономический союз.

Просто вначале это было невозможно, поскольку в Армении не было общих границ со странами-членами Таможенного союза, сказал Налбандян, добавив, что в последствии эксперты нашли вариант решения и Армения присоединились к ТС. И от этого членства, по мнению Налбандяна, Армения получила выгоды.

Жанна Немцова также попыталась уточнить, не вмешивается ли Москва и сегодня в процесс заключения нового соглашения между Арменией и ЕС, оказывая давление на Ереван. В ответ глава МИД Армении сказал, что подобная постановка вопроса «некорректна», Армения «самостоятельно принимает решения».

Отвечая на вопрос, касающийся нагорно-карабахской проблемы, Налбанядн подчеркнул, что конфликт обусловлен не территориальным спором, а необходимостью реализации прав человека, конфликтующими сторонами, прежде всего, являются Азербайджан и Карабах, и только потом Армения. А в основе урегулирования, по словам Налбандяна, должно быть право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

Жанна Немцова также задала следующий вопрос: что будет, если Россия закроет перед Арменией свои рынки? В ответ Эдвард Налбандян сказал, что это «из жанра фантастики», также добавив, что «Армения имеет торговые отношения с разными странами, мы пытаемся диверсифицировать наши торговые отношения».