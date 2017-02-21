Капанская структура «Наследия» требует не регистрировать кандидатов в депутаты от партии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении пока не получила письма членов и сторонников партии «Наследие». Одна из ответственных капанской структуры партии Анна Акопян в беседе с Радио Азатутюн сообщила, что они отправили письмо на прошлой неделе.

От ЦИК требуют не регистрировать кандидатов в депутаты от «Наследия», поскольку правление парии, принявшее решение об участии в выборах в составе блока, является нелегитимным. Согласно уставу партии «Наследие», очередной съезд партии созывается не позднее одного раза в два года. По словам Акопян, партия «Наследие» в последний раз проводила съезд 28 июня 2014 года.

«Это и мое личное мнение, и вообще это так по закону. Если съезд не проводится больше двух лет, то данное правление не имеет права принимать каких-либо решений, - в беседе с Радио Азатутюн отметила Акопян. – Может быть, мы провели бы съезд и имели бы более полноценное правление. Или, если его полномочия прекращены, оно нелегитимно. Почему оно должно принимать за нас решение? Если страна является страной закона, то не должны регистрировать», - добавила ответственная капанской структуры партии «Наследие».

Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян узнал о содержании письма членов и сторонников партии из прессы.

«Есть какое-то неподписанное письмо с формулировкой «члены и сторонники». Я считаю, что это вполне может быть письмом Республиканской партии и Сержа Саргясна, потому что, по сути, письмо было направлено против «Наследия», которое борется против Сержа Саргсяна и Республиканской партии. Нарушения устава не было, потому что три года не прошло, - пояснил Мартиросян и продолжил: - Плюс к этому в совет были избраны новые члены, совет был недавно полностью избран, а решение, по сути, принял совет, а не правление. Правление всего лишь внесло последний штрих, что стало результатом делегирования со стороны совета. Поэтому решение, по сути, принял совет, который, к счастью, был избран недавно».