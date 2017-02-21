Ссылки доступа

logo-print
Поиск
Политика

Капанская структура «Наследия» требует не регистрировать кандидатов в депутаты от партии

Заседание правления партии «Наследие», Ереван, 19 ноября 2016 г.

Заседание правления партии «Наследие», Ереван, 19 ноября 2016 г.

Смотрите комментарии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении пока не получила письма членов и сторонников партии «Наследие». Одна из ответственных капанской структуры партии Анна Акопян в беседе с Радио Азатутюн сообщила, что они отправили письмо на прошлой неделе.

От ЦИК требуют не регистрировать кандидатов в депутаты от «Наследия», поскольку правление парии, принявшее решение об участии в выборах в составе блока, является нелегитимным. Согласно уставу партии «Наследие», очередной съезд партии созывается не позднее одного раза в два года. По словам Акопян, партия «Наследие» в последний раз проводила съезд 28 июня 2014 года.

«Это и мое личное мнение, и вообще это так по закону. Если съезд не проводится больше двух лет, то данное правление не имеет права принимать каких-либо решений, - в беседе с Радио Азатутюн отметила Акопян. – Может быть, мы провели бы съезд и имели бы более полноценное правление. Или, если его полномочия прекращены, оно нелегитимно. Почему оно должно принимать за нас решение? Если страна является страной закона, то не должны регистрировать», - добавила ответственная капанской структуры партии «Наследие».

Заместитель председателя партии «Наследие» Армен Мартиросян узнал о содержании письма членов и сторонников партии из прессы.

«Есть какое-то неподписанное письмо с формулировкой «члены и сторонники». Я считаю, что это вполне может быть письмом Республиканской партии и Сержа Саргясна, потому что, по сути, письмо было направлено против «Наследия», которое борется против Сержа Саргсяна и Республиканской партии. Нарушения устава не было, потому что три года не прошло, - пояснил Мартиросян и продолжил: - Плюс к этому в совет были избраны новые члены, совет был недавно полностью избран, а решение, по сути, принял совет, а не правление. Правление всего лишь внесло последний штрих, что стало результатом делегирования со стороны совета. Поэтому решение, по сути, принял совет, который, к счастью, был избран недавно».

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG