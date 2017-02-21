Стартовала миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Армении

На предстоящих 2 апреля парламентских выборах наблюдательская миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с «особым вниманием» будет следить за работой электронной системы регистрации, видеокамерами и процессом прямой трансляции. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил руководитель миссии, посол Ян Петерсен. Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, он также заявил, что они знакомы с новшествами избирательного процесса и что у них есть соответствующие специалисты.

«В нашей команде есть эксперты по обоим направлениям, и мы сможем тщательно оценить как представляемую нам реальность, так и выполнение этих норм», - отметил Петерсен.

Приглашенная правительством группа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ накануне начала свою миссию по наблюдению за выборами в Армении. По словам Петерсена, 14 экспертов и 28 долгосрочных наблюдателей из 13 стран прибыли в Армению. В ближайшие дни команды из двух наблюдателей расположатся по всей стране. Глава миссии сегодня отказался давать какие-либо комментарии о предвыборной ситуации в Армении.

«Начиная со следующей недели, наблюдатели будут сообщать о развитиях, которые они будут фиксировать на своих участках наблюдения. Через несколько недель вы от нас получите промежуточный отчет, который будет основан на фактах», - сообщил посол.

Он также не ответил на вопрос о том, насколько власти Армении приняли во внимание замечания и рекомендации, содержащиеся в предыдущих докладах БДИПЧ ОБСЕ.

Петерсен уже провел встречи с представителями Министерства иностранных дел и ЦИК Армении. Во время избирательной кампании наблюдательская группа также встретится с представителями политических партий, гражданского общества и средств массовой информации.

«Мы беспристрастны, мы не действующие лица, не участники. Мы будем наблюдать за выборами на основе международных стандартов и местных норм организации и проведения выборов», - заявил Ян Петерсен.

В преддверии 2 апреля БДИПЧ ОБСЕ ожидает, что в Армению прибудут еще 250 наблюдателей с краткосрочной миссией. В день выборов они будут наблюдать за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов выборов.

Предварительные заключения будут опубликованы на следующий день после выборов. А заключительный доклад, включая рекомендации, БДИПЧ ОБСЕ представит через два месяца после завершения избирательного процесса.

БДИПЧ ОБСЕ уже в 11-й раз осуществляет миссию по наблюдению за выборами в Армении. Заключения и оценки этой структуры по поводу выборов в Армении иногда подвергались критике, в том числе со стороны армянской оппозиции.