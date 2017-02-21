Налбандян: Армении не нравится, что Азербайджан покупает вооружение у России

Завтра, 22 февраля, в Москве состоится встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова.

Налбандян находится в столице России с официальным визитом.

Накануне визита глава внешнеполитического ведомства Армении дал интервью РИА Новости, в котором, в частности, подчеркнул: «Без участия Нагорного Карабаха урегулирование [нагорно-карабахского] конфликта невозможно. Это прекрасно понимают и об этом говорят посредники».

«Азербайджанская сторона попросту притворяется, что якобы не понимает, пряча голову в песок, хотя во всех рабочих документах, обсуждавшихся за последние годы, закреплено непосредственное участие карабахской стороны в разработке соглашения о всеобъемлющем урегулировании конфликта», - отметил он.

Налбандян подчеркнул, что во время своих визитов в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также действующий председатель ОБСЕ, встречаются с руководством непризнанной республики, слушают точку зрения Степанакерта.

«Как Вы видите, Нагорный Карабах реально вовлечен в переговорный процесс, но на данном этапе не в полноценном формате, то есть, нет прямых переговоров карабахской стороны с азербайджанской, из-за нежелания последней», - сказал глава МИД Армении.

В интервью российскому информагентству Эдвард Налбандян также сказал, что в Армении не нравится, что Азербайджан закупает вооружение у России. Армения, по его словам, вынуждена прилагать все усилия для сохранения баланса сил в регионе и недопущения новых витков эскалации, новой войны.

На вопрос о том, чего добилась Минская группа ОБСЕ за эти годы и есть ли у нее успехи, Налбандян ответил: «Я не думаю, что оправданно даже в форме вопроса оспаривать эффективность работы сопредседателей. Это делает азербайджанская сторона».

На другой вопрос, если Азербайджан предпримет военное вторжение, обратится ли армянская стороны в ОДКБ и помогут ли ей союзники по этой организации, глава МИД Армении ответил: «Я не думаю, что Вашим вопросом Вы ставите под сомнение обязательства, принятые в рамках ОДКБ».

На вопрос, может ли Россия стать посредником в налаживании отношений Армении с Турцией, Эдвард Налбандян ответил, что «не в посредниках дело, а в том, что Турция нарушила один из основных принципов международных отношений - pacta sunt servanda - договоры должны уважаться».

На вопрос о том, когда ожидается подписание нового правового документа с Евросоюзом, Налбандян не дал четкого ответа, отметив, что были проведены уже 8 раундов переговоров, которые находятся на завершающей стадии.

Добавим, что в ближайшее время по приглашению Москвы состоится также официальный визит в Россию министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.