Нагорный Карабах перешел к президентской форме правления

Сегодня в полдень в Степанакерте председатель Центральной комиссии по референдуму (ЦКР) Нагорного Карабаха Србуи Арзуманян огласила предварительные итоги референдума по новой Конституции. Так, по данным ЦКР, в голосовании приняли участие 76,5% избирателей. Согласно местному законодательству, чтобы референдум считался состоявшимся, необходимо, чтобы в голосовании приняла участие как минимум одна треть всех избирателей.

По данным, представленным Србуи Арзуманян, 87,6% граждан, принявших участие в голосовании, высказались в пользу новой Конституции, и, фактически, по официальным данным, Нагорный Карабах имеет новую Конституцию и отныне будет президентской республикой.

Напомним, в вынесенном на референдум проекте Конституции основное изменение касалось перехода от полупрезидентской системы правления к президентской.

Председатель Центральной комиссии по референдуму НК также отметила, что каких-либо письменных жалоб о нарушениях в ходе голосования они не получали.

С журналистами побеседовали также иностранные наблюдатели во главе с депутатом Европарламента Франком Энгелем.

«Я надеюсь, что все больше представителей международного сообщества станут признавать, что в этой части Южного Кавказа люди свободно делают свой выбор, если человек здесь имеет иное мнение, он может во время предвыборной кампании заявить о нем, и за это его не посадят в решетку, как это произошло бы в нескольких километрах отсюда», - заявил Энгель, очевидно имея в виду Азербайджан.

«Мне кажется, что народ Арцаха сказал убедительное «да», в стране есть разные мнения, но общий результат не оставляет сомнений в том, что предложенный людям вчера вариант и то, чего они желают, совпадают. 86% сказали «да». Если более двух третей избирателей этой страны сказали «да», то легитимность новой Конституции ни в коем случае не может вызывать сомнений», - добавил европейский депутат.

По оценке Франка Энгеля, в техническим плане проведенный в Нагорном Карабахе референдум был похож на проводимые в Европе голосования, и депутаты Европарламента не заметили никаких проблем. «В избирательном процессе, очевидцами которого мы были, там, где я был - в Степанакерте, Аскеране и Мартуни, а другие мои коллеги были в других местах, мы не заметили ничего проблематичного. Избирательный процесс проходил спокойно и по больше части соответствовал техническим стандартам, которые вы можете видеть, к примеру, в Западной Европе или в других местах», - прокомментировал депутат Европарламента.

«Хотел бы отметить, что показатель участия довольно значителен в стране, которая, в отличие от моей страны, не имеет положения об обязательном голосовании, люди сами решают – идти на голосование или нет, и если три четверти избирателей голосуют, это означает, что люди серьезно относятся к избирательному процессу, это для них важно», - отметил Энгель.

В Степанакерте с журналистами встретились также представители Национального собрания Армении. Парламент Армении направил в Нагорный Карабах многопартийную наблюдательскую миссию во главе с вице-спикером НС Эдуардом Шармазановым.

Шармазанов представил точку зрения всей миссии: «Этот референдум еще раз показал, что Арцах движется по пути демократии, и этот референдум может стать примером для всех стран региона. После апрельских событий прошлого года это первое общегосударственное мероприятие в Арцахе, и общественность Арцаха сплоченно показала, что, независимо от любых военных авантюр, она неуклонно будет идти по пути построения свободной и независимой страны», - отметил вице-спикер парламента Армении.