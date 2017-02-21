Предварительные итоги: Нагорныйи Карабах проголосовал за новую Конституцию

По предварительным результатам проведенного накануне в Нагорном Карабахе референдума, в поддержку представленного проекта Конституции проголосовали 69 тыс. 540 граждан или 87,6% принявших участие в голосовании, против проголосовали 7 тыс. 686 граждан или 9,7%.

Число бюллетеней, признанных недействительными, составило 2 тыс 202 или 2,8%.

Сегодня по состоянию на 03:00 эти данные опубликовала Центральная комиссия по референдуму НК.

Также сообщается, что из 103 тыс. 793 избирателей в голосовании приняли участие 79 тыс. 428 граждан или 76,44%.

Это третий референдум, проведенный в Нагорном Карабахе. Первый был проведен в декабре 1991 года, это был референдум о независимости. Второй референдум - по Конституции - был проведен в декабре 2006 года.

Вынесенный накануне на референдум проект Конституции предполагает переход от полупрезидентской республики к президентской, должность премьер-министра упраздняется, а президент также руководит правительством.

Данное изменение вызвало обеспокоенность оппозиции, которая считает, что это может проложить путь к авторитаризму и все это делается для того, чтобы действующий президент Карабаха Бако Саакян получил возможность оставаться на этом посту до 2030 года. Власти, однако, отвергают эти обвинения.

За ходом референдума вчера наблюдали более 100 иностранных наблюдателей из разных стран и организаций - Европарламента, России, из разных частей света. Сегодня они, как ожидается, выступят с пресс-конференцией.

Присутствовали также наблюдатели из Армении во главе с вице-спикером Национального собрания Эдуардом Шармазановым.

Вчера одним из наиболее распространенных здесь вопросов был вопрос о том, насколько инцидент с блогером Александром Лапшиным повлиял на наблюдателей. Официальный Баку вчера заявил, что все те лица, которые в качестве наблюдателей присутствовали на референдуме в Нагорном Карабахе, будут включены в известный «черный список» МИД Азербайджана. Наблюдателей, тем не менее, не особо обеспокоило это заявление Азербайджана.