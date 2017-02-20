Налбандян: «Во всех документах закреплено участие карабахской стороны в разработке соглашения о всеобъемлющем урегулировании»

Без непосредственного участия Нагорного Карабаха в переговорах урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, добавив, что это прекрасно понимают и об этом говорят посредники.

«Азербайджанская сторона попросту притворяется, что якобы не понимает, пряча голову в песок, хотя во всех рабочих документах, обсуждавшихся за последние годы, закреплено непосредственное участие карабахской стороны в разработке соглашения о всеобъемлющем урегулировании конфликта», - отметил он.

По словам Налбандяна, во время своих визитов в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также действующий председатель ОБСЕ, встречаются с руководством непризнанной республики, слушают точку зрения Степанакерта.

«Как Вы видите, Нагорный Карабах реально вовлечен в переговорный процесс, но на данном этапе не в полноценном формате, то есть, нет прямых переговоров карабахской стороны с азербайджанской, из-за нежелания последней», - сказал глава МИД Армении.

В интервью российскому информагентству Эдвард Налбандян также сказал, что в Армении не нравится, что Азербайджан закупает вооружение у России.

В январе в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ведет с Москвой переговоры о поставках нового вооружения и новейших оборонных систем.

«Конечно, нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника, который прилагает много усилий, в том числе и во взаимодействии с Арменией, в качестве сопредседателя Минской группы, для сохранения мира и стабильности в нашем регионе», - отметил Налбандян.

Армения в свою очередь, по словам Налбандяна, вынуждена прилагать все усилия для сохранения баланса сил в регионе и недопущения новых витков эскалации, новой войны.

«Что касается гонки вооружений. Не Армения угрожает развязать новую войну, не Армения кичится цифрами своего военного бюджета и количеством закупаемого оружия, не Армения нарушает нормы ДОВСЕ. К чему это приводит, мы стали свидетелями в апреле прошлого года, когда развязанная Азербайджаном военная авантюра сопровождалась средневековыми варварствами, в том числе против мирных жителей, против детей, женщин, стариков, грубейшими нарушениями международного гуманитарного права», - сказал Эдвард Налбандян.