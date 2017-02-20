Серж Саргсян: Межпартийных обсуждений в армии не будет

«Да, министр обороны Виген Саргсян возглавил избирательный список Республиканской партии Армении. Однако, не будет никакого пересечения предвыборной пропаганды и осуществления им должностных полномочий. Межпартийных обсуждений в армии не будет, и мы тоже их не будем вводить. Более того, предупреждаю всех вас, что подобные попытки, просто, будут наказываться», - сегодня на встрече с участниками оперативного сбора руководящего состава ВС РА заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Мы как государство способны организовать и провести такие выборы, которые получат доверие нашего общества, нашего народа», - сказал президент, выразив убежденность в том, что политическая система Армении стабильна, и сколь бы острыми ни были обсуждения, они не нарушат общественного спокойствия.

По мнению Саргсяна, важно то, чтобы армянские Вооруженные силы были готовы противостоять провокациям Азербайджана, обычно активизирующегося в предвыборный период. По его словам, определённые симптомы подобного поведения со стороны Азербайджана уже заметны.

«В Азербайджане некоторые имеют иллюзии, будто, сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, следовательно, как они своим коротким умом думают, - уязвима. Именно по этой причине от вас в этот период ожидаю максимальной осторожности», - заявил президент.

По сути, отвечая на заявление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна о том, что без урегулирования карабахской проблемы Армения лишена каких-либо перспектив на процветание, сегодня Саргсян заявил, что подобный подход неприемлем, а на национальную безопасность и обороноспособность страны непосредственно влияет плохое управление.

«То мнение, что мы обречены на неудачу, пока вопрос Карабаха не решён и не ликвидирована блокада, осуществляемая Турцией, - неприемлемо. Наши внутренние недостатки не турки и азербайджанцы создают. Недостатки управления нашей страной ничего общего с ними не имеют и они не являются причиной этого. Вопросы организации нашей общественной жизни и хорошего управления - вопросы национальной безопасности», - отметил он.

Касаясь переговоров по карабахскому урегулированию, президент заявил, что оснований для какого-либо прорыва в переговорах в данный момент он не видит. «Мы, действительно, желаем, чтобы проблема решилась, но реальность такова, что азербайджанцы предлагают такие решения, которые для нас неприемлемы, следовательно, по этой причине проблема не решается. Когда они поймут, какое решение может стать реальностью, тогда проблема будет урегулирована. По этой причине Азербайджан постоянно идёт на мелкие и большие провокации, чтобы обострить ситуацию на передовой и таким образом напоминать о себе нам и международному сообществу. […] Наша позиция следующая: уже утвердившееся перемирие нельзя менять на перемирие, утверждаемое на худших условиях. […] Перемирие необходимо преобразовать в мир, однако этого никогда не будет в результате односторонних уступок. Мы чётко оцениваем ситуацию и не ожидаем от Азербайджана односторонних уступок. То же требуем, чтобы руководство Азербайджана осознало это простое, вернее, очень простое обстоятельство», - сказал Саргсян.

«Мы не нуждаемся в том, чтобы вступать с Азербайджаном в гонку вооружений. Пусть Азербайджан гонится за своими же притязаниями. Однако мы будем уверенно продолжать формирование таких возможностей, которые обеспечат эффективную организацию обороны, а также способность усиленно противодействовать вероятной агрессии противника», - заявил глава государства, выразив уверенность в том, что попытки нарушить имеющееся равновесие сил, «просто, чреваты опасностью спровоцировать новые военные действия».

Говоря об ОДКБ, президент Армении отметил, что в рамках этого военного блока происходят события, действия, выступления, которые армянской стороне «не по сердцу», но это не может быть основанием для выхода из этой организации. «Этот союз основан на взаимно чётко осознанных общих интересах и необходимости. Он незаменим для сохранения стабильности в этом регионе. […] Действие, или выступление, или вообще поведение руководителя какой-либо страны-члена ОДКБ для нас никогда не могут служить основой говорить о том, что членство Армении в ОДКБ уже утратило необходимость. Это, просто, недопустимо», - подчеркнул Серж Саргсян.