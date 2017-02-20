Постанджян: «Проблема не в отдельных лицах, а в программе, которую «Наследие» должно было реализовать»

Депутат Национального собрания Заруи Постанджян обуславливает свое решение прекратить членство в партии «Наследие» подписанием соглашения об участии партии в парламентских выборов в блоке «Оганян-Раффи-Осканян».

«Вы видели, что было подписано соглашение, в котором были общие элементы, которые не соответствуют ни пройденному «Наследием» пути, ни принятым решениям, ни программе, ни принципам», - в беседе с Радио Азатутюн объяснила свое решение Заруи Постанджян.

«Кроме того, те лица, которые должны сотрудничать в этой области, также не являются носителями идеологии «Наследия», а их принципы и система ценностей, конечно, не совпадают с принципами и системой ценностей партии «Наследие». В этом главная причина», - заявила оппозиционный депутат.

На уточнение, состоит ли проблема в сотрудничестве с Сейраном Оганяном и Варданом Осканяном, депутат ответила так: «Наша проблема не в отдельных лицах, а в программе, которая есть у «Наследия» и должна быть претворена в жизнь. Но на данный момент есть те, кто отступился от этой программы, а тех, кто будет ее реализовывать, нет».

Напомним, что Заруи Постанджян была против того, чтобы «Наследие» каким-либо образом участвовало в блоках. Между тем, на предстоящих 2 апреля парламентских выборах «Наследие» участвует в блоке «Оганян-Раффи-Осканян».

«Все те, кто принимал это решение и пошли на этот шаг, ушли из «Наследия», а, следовательно, перестали нести ту идеологию, ту систему ценностей, которая была у «Наследия». По этой причине я заявила, что мое участие, моя система ценностей несовместимы с системой ценностей «Наследия»», - в беседе с Радио Азатутюн заявила Заруи Постанджян.