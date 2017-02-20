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Политика

Бако Саакян: «Придет время, мы объявим о наших решениях»

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, Степанакерт, 20 февраля 2017 г.

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян, Степанакерт, 20 февраля 2017 г.

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«Мы считаем, что конституционные реформы являются шагом вперед в деле построения нашей государственности», - сегодня после голосования на конституционном референдуме на брифинге с журналистами сказал президент Нагорного Карабаха Бако Саакян.

Отметим, что сегодня в Нагорном Карабахе проходит конституционный референдум.

«Этим референдумом мы еще раз выражаем нашу решимость, нашу приверженность тем ценностям, которыми руководствовались на протяжении этих долгих лет, и я не только надеюсь, но и убежден, что то, что произошло в годы национально-освободительной борьбы, принесло нам возможность освободиться из плена, создало для нас более благоприятные условия для того, чтобы самостоятельно распоряжаться своей судьбой, и мы неуклонными шагами движемся к будущему, о котором мечтали», - сказал президент Нагорного Карабаха.

На замечание Радио Азатутюн, что звучит критика о том, что этот референдум является средством для того, чтобы действующий президент смог остаться на этом посту до 2030 года, и вопрос, намерен ли он баллотироваться на президентских выборах переходного периода, в 2020 году, Бако Саакян ответил: «У меня была возможность ответить на этот вопрос: эти шагом мы стремимся создать дополнительные возможности для развития и укрепления нашей страны, а конституционные реформы призваны гарантировать не наши личные цели, а в условиях правовой культуры обустраивать жизнь этой страны, обеспечивать ее жизнедеятельность. Такой была наша цель, и все те, кто истолковывают это иначе, не только не правы, но и не честны».

На уточняющий вопрос, есть ли у него все-таки цель остаться на должности президента, Бако Саакян сказал: «Мы сконцентрировались в данный период на работах по осуществлению конституционных реформ и достигли договоренности с представителями наших политических сил о том, что там, где мы будем обязаны говорить также о нашем будущем, когда придет время, мы объявим о наших решениях».

По мнению премьер-министра Нагорного Карабаха Ара Арутюняна, конституционные изменения еще больше укрепят в стране демократические ценности.

«Несколько секунд назад, когда я предъявлял свой паспорт, чтобы проголосовать, я вспомнил 20 февраля 1988 года – тогда мы мечтали иметь подобный паспорт, и мы сегодня его имеем. Этим паспортом мы свидетельствуем о том, что сегодня имеем сформировавшуюся республику, сформировавшуюся страну, и, самое важное, эта страна движется в направлении конституционных реформ в целях еще более глубокого укоренения ценностей демократии», - выйдя из избирательного участка, в беседе с журналистами сказал Араик Арутюнян.

На замечание Радио Азатутюн о том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что не признают результаты референдума как фактор, влияющий на правовой статус Нагорного Карабаха, а также подчеркивают, что результаты референдума никоим образом не предрешает окончательный статус Нагорного Карабаха, премьер-министр Карабаха ответил так: «20 февраля 1988 года мы знали, что у нас будут сложные проблемы, связанные с международным сообществом. Важно то, что мы предпринимаем эти конституционные изменения для себя, для нашего народа, чтобы мы могли построить такую страну, в которой жизнь будет приятной и достойной».

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