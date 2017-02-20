Постанджян прекращает свое членство в «Наследии»

Депутат Национального собрания от фракции «Наследие» Заруи Постанджян сегодня написала на своей странице в Facebook, что прекращает свое членство в партии.

«Уважаемые члены партии «Наследие»! Очевидным является тот факт, что принципиальное, идеологическое и программное отхождение партии «Наследие» от заявленного ею и пройденного политического пути привело к отказу от принципов, идеологии и программы, принятых партией. Вышеуказанный факт сделал мое членство в партии «Наследие» несовместимым с осуществлением политической деятельности. Сообщаю вам, что я прекращаю свое членство в партии «Наследие»», - написала Заруи Постанджян.

В то же время, депутат высоко оценила «совместную работу и совместно пройденный путь на протяжении около десятилетия».

Напомним, что Заруи Постанджян была против того, чтобы «Наследие» каким-либо образом участвовало в блоках. Между тем, на предстоящих 2 апреля парламентских выборах «Наследие» участвует в блоке «Оганян-Раффи-Осканян».