Серж Саргсян: Все возможные провокации Азербайджана во время выборов получат достойный отпор

В период парламентских выборов в Армении Азербайджан может прибегнуть к новым провокациям. Об этом, выступая на XI съезде Союза добровольцев «Еркрапа» 18 февраля, заявил президент Серж Саргсян сегодня. Саргсян призвал «держать порох сухим».

По словам Саргсяна, «в Азербайджане некоторые ещё имеют надежды, что будто бы сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, а следовательно – уязвима».

«Исходя из этих тщетных надежд, противник, может быть, попробует также прибегнуть к новым провокациям. Пуская на ветер громадные суммы, официальный Баку - любитель пустых и имеющих недельную жизнь «пиар» акций, недавно назвал вопрос Арцаха «внутренней» проблемой Азербайджана. К сожалению, у людей короткая память. Именно этот образ мышления, не имеющих никакой юридической и нравственной основы, в своё время привёл к обострению противостояния и к войне, ставшей причиной многочисленных неуместных жертв и страданий в первую очередь для азербайджанского народа.

Многие из вас помнят, что в начале 90-х годов, когда каждую неделю в Азербайджане менялся министр обороны, каждый из них считал своим долгом выступить и сказать, что через неделю, через несколько дней он будет пить чай в Степанакерте. Но, как показала история, как вашими усилиями, так и усилиями героических сынов нашего народа так вышло, что они не только не выпили чаю в Степанакерте, но и лишились возможности пить чай в Агдаме, Физули, Джабраиле, Кубатлы, Карвачаре и других местах.

Мы, искренне говорю, Азербайджану не желаем страданий, однако и никому не позволим жаждать страданий нашего народа. Проблема Арцаха - это дело армянского народа, суд армянства: как решит народ Арцаха, именно так и будет будущее Арцаха. А мы все, как присутствующие здесь, так и те, кто находятся вне этого зала, горой стоим за наших арцахских сестёр и братьев.

Я считаю своим долгом заявить с этой трибуны съезда, что все возможные провокации получат достойный отпор. Основанная на иллюзиях политика не имеет будущего и не может иметь. Доказательство сказанному - опыт прошедших десятилетий.

Мы исходим из реального равновесия сил. Мы меняем реальность, делая нашу страну более свободной и более демократической, поскольку уверены, что в результате этих изменений у нас будет более эффективное управление. Более эффективное управление, в свою очередь, сделает нас более конкурентоспособными и обороноспособными.

Уважаемые добровольцы - Еркрапа! Завершая выступление, как всегда, призываю вас держать порох сухим, поскольку наша борьба ещё продолжается», - в своей речи, в частности, отметил президент Серж Саргсян.