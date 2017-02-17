Ашот Гулян: Вопрос выдвижения в качестве кандидата в президенты не находится в повестке дня Бако Саакяна

В преддверии назначенного на 20 февраля в Нагорном Карабахе конституционного референдума Радио Азатутюн побеседовало со спикером парламента НК Ашотом Гуляном. Ниже приводим отрывок из этого интервью.

Радио Азатутюн: Те люди, которые критикуют эти изменения, говорят, что их цель – дать возможность действующему президенту Бако Саакяну править до 2030 года. Что вы можете сказать в ответ на эту критику?

Ашот Гулян: Это примитивный трюк, который используется при отсутствии убедительных аргументов против конституционных реформ, а также для создания информационного эффекта.

Знаете, можно сказать,что угодно, и я считаю, что очень хорошо, что в Карабахе сегодня есть второе мнение, можно также говорить о других мнениях, других позициях, но мы не можем так много внимания уделять фантазиям или предсказаниям о том, что может быть, а чего не может быть. Просто, учитывая то, что инициатива проведения конституционных реформ в Республике Арцах возникла по инициативе всех политических сил, следовательно, не может быть такой цели – продление власти, потому что ясно, что все политическое поле не может объединиться вокруг такой цели. Как справедливо заметил один из моих коллег, если бы целью было продление власти, то самым удобным вариантом было бы принятие парламентской модели правления, потому что в этом случае не нужно долго объяснять, что путем смены вывесок то же самое правление можно было бы продолжить.

В предложенном нами варианте, фактически, получается, что президента Республики Арцах мы обязательно должны определять лишь посредством выборов. В первом случае это может сделать Национальное собрание – двумя третями голосов, во втором случае – народ.

Радио Азатутюн: То есть, начиная с 2020 года?

Ашот Гулян: С 2020 года – народ. Если кто-либо сомневается в справедливом выборе народа Арцаха, это уже его проблема.

И последнее, я думаю, требуется очень большая изощренность для того, чтобы делать прогнозы на долгую перспективу. Я, например, затрудняюсь сказать, что произойдет в 2020 году, учитывая политические процессы в наши дни – и предпосылки, и последствия.

Если кто-то может сделать это до 2030 года, то, я думаю, что это больше похоже на гадание.

Радио Азатутюн: Вы, к примеру, беседовали с Бако Саакяном, интересовались, есть ли у него цель баллотироваться в качестве кандидата в президенты или нет? Например, предыдущий президент Аркадий Гукасян после второго срока больше не выдвигал свою кандидатуру, хотя, кажется, у него была подобная возможность. В этом случае что Вы можете сказать?

Ашот Гулян: У нас нет такой задачи. И не только в этом вопросе, в вообще: что будет в будущем, как будет, кто где будет? Не думаю, что эти вопросы сегодня находятся в повестке. И не только с президентом, но и вообще с политическими партиями мы подобные вопросы не обсуждаем, потому что задача номер один сегодня – это референдум по Конституции. Когда народ выскажется за представленный вариант Конституции, дальнейшие политические развития очень четко покажут, какие у нас будут возможности. В Арцахе всегда на первом месте была законопослушность, и поскольку Вы спросили, спрашивал ли я президента или нет, просто скажу, что не я спрашивал, а указанные Вами люди спросили президента в присутствии всех. Пусть они ответят. Сейчас можно выдумать что угодно о том, что он ответил. Это было в присутствии всех депутатов, и президент очень четко ответил, что для него этот вопрос сегодня не находится в повестке.