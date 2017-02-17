Давид Арутюнян: Я не планирую свою работу в Национальном собрании

Член Исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении (РПА), министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян не включен в общегосударственный список РПА, хотя на предыдущих парламентских выборах он был 13-ым в списке партии, а также на протяжении 7 лет возглавлял парламентскую комиссию по государственно-правовым вопросам.

«Вопрос прохождения в Национальное собрание обсуждался также с руководителем партии. Я не планирую свою работу в Национальном собрании», - сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сказал Арутюнян.

На вопрос, останется ли он в правительстве после выборов, Арутюнян ответил: «Это зависит от того, какая партия одержит победу». По его словам, в случае победы РПА партия обсудит этот вопрос и примет решение.

Касаясь слухов о своем возможном назначении на должность председателя Конституционного суда, Давид Арутюнян сказал: «Это практически невозможно. Более того, у меня нет такого желания».

Отвечая на вопрос о том, почему имен большинства членов правительства также нет в общегосударственном списке партии, он сказал, что было принято решение включить список партии лишь трех министров.

Из членов правительства РПА выдвинула в качестве кандидатов министра обороны Вигена Саргсяна, который возглавляет список партии, министра юстиции Арпине Ованнисян и министра культуры Армена Амиряна.

В общегосударственном списке нет также имени еще одного члена Исполнительного органа правящей партии – министра диаспоры Грануш Акопян.

По словам Давида Арутюняна, после 2 апреля станет ясно, является ли список РПА конкурентоспособным.

Он также ответил на вопрос о том, почему после обещаний сформировать парламент нового качества правящая партия вновь внесла в свой список кандидатов, которые в течение 5 лет в парламенте почти не выступали, не задавали вопросов, либо отличились участием в скандальных инцидентах. К примеру, в список РПА включены депутаты Самвел Алексанян, Аракел Мовсисян, Артак Сваргсян, бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян.

«К сожалению, демократия не решает всех проблем. Но, в то же время, лучшего решения, чем выбор народа, как вы знаете, в данный момент у нас нет. Это слова Черчилля, если не ошибаюсь, он сказал, что демократия – это наихудшая форма правления, не считая всех остальных. Так что, народ должен сделать выбор. Если народ их выберет, думаю, для вас уже более важным будет выбор народа, а не ваше личное мнение о том или ином кандидате», - сказал Давид Арутюнян.