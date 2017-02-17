Сейран Оганян: Сотрудничество с Республиканской партией будет бессмысленным

Как заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, помимо разногласий в вопросе управления страной у него нет каких-либо проблем с действующим президентом Сержем Саргсяном.

Одновременно, Оганян сегодня заявил, что возглавляемый им блок, включающий в себя бывших министров иностранных дел Вардана Осканяна и Раффи Ованнисяна, не будет формировать коалицию или сотрудничать с Республиканской партией Армении после выборов.

«С президентом у меня нет никаких проблем помимо того, что у нас с ним разные точки зрения на формирование системы государственного управления и осуществление управления. У меня большое уважение к представителям различных партий, действующих в сегодняшней системе управления. Это коллеги, с которыми у меня были партнерские, человеческие отношения. Что касается сотрудничества… Если мы придем к власти или получим соответствующие голоса, то считаю, что сотрудничество с Республиканской партией Армении будет бессмысленным, потому что оно приведет к сохранению той же системы».

Сейран Оганян сегодня повторил свою мысль о том, что в Армении есть политические заключенные, но вновь отказался называть имена. Он оставил без ответа замечание о том, что, находясь во власти, не признавал того, что, к примеру, Володю Аветисяна и Жирайра Сефиляна преследуют за их политические взгляды.

«Несомненно, понятно, что существует глубокое противоречие между властью и народом, и недоверие, которое есть сегодня у народа относительно возбужденных уголовных дел, заставляет думаться. У нас нет права не верить народу, но мы будем делать все, чтобы в Армении не было политзаключенных», - заявил экс-министр обороны.