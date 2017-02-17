Блок «Оганян-Раффи-Осканян»: «Когда мы будем у власти, политзаключенных не будет».

«Нам нужна новая политическая и государственная элита. Только так мы можем повысить степень нашей безопасности», - сегодня на пресс-конференции блока «Оганян-Раффи-Осканян» заявил возглавляющий пропорциональный список блока бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

Он отметил, что блок выступает за формирование новой культуры и имеет довольно серьезную команду, которая будет проводить стратегический пересмотр во всех сферах, и в этих рамках будут разработаны соответствующие программы, которые будут представлены во время конференции.

«Я понимаю, что этот путь для нас, для членов нашей команды не будет легким. Будет очень большое противодействие, уже есть яркое тому доказательство, это та кампания, которая уже началась против нашего блока, первых лиц блока, лично против меня. В нее вовлечены различные политические деятели, СМИ, отдельные лица, а также целые партии и блоки. Было бы наивностью полагать, что мы не просчитали всего этого, не предвидели и не предприняли превентивных шагов», - сказал Оганян.

Занимающий второе место в списке блока зампред партии «Наследие» Армен Мартиросян заявил: «Когда мы будем у власти, политзаключенных не будет. Должна быть объявлена амнистия».

Лидер партии «Единение», бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, занимающий третье место в списке блока, сказал, что вскоре программа блока будет подробно представлена общественности.