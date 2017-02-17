Обзор прессы за 17 февраля

Газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Итак, известен список сил, которые будут участвовать в предстоящих парламентских выборах. Ситуацию можно охарактеризовать словами одного из бывших премьер-министров России: хотели как лучше, а получилось как всегда. И вправду, разнообразие только кажущееся, а в реальности представившие заявку на участие в выборах разделяются на четыре группы. В первую группу входят Республиканская партия Армении и партия «Процветающая Армения». Обе, по сути, являются аполитическими структурами, обе будут использовать приблизительно те же самые методы, и обе будут опираться на прослойку населения, которая хочет не системных изменений и не стремится к высоким материям, а просто хочет, чтобы власти немного лучше относились к народу. И поскольку эта часть населения составляет большинство, наилучшие шансы на успех на выборах будут иметь именно эти две силы».

В редакционной статье газеты «Грапарак» читаем: «В списках, представленных партиями и блоками в ЦИК, несомненно, есть много сюрпризов. Однако самым большим сюрпризом, пожалуй, является то, что лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян в списке блока «Оганян-Раффи-Осканян» значится 11-м. Предполагалось, что лидеры блока должны были войти в тройку, и единственным сюрпризом могла бы стать их очередность. Но Раффи Ованнисян решил проявить креативность… Заняв 11-е место, Раффи Ованнисян говорит, что если даже он, «избранный народом» президент на выборах 2013 года, не против этого, то Виктору Даллакяну должно быть стыдно, что он закатил истерику по поводу 11-го места».