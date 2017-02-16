«Армянское возрождение» не исключает сотрудничества с РПА после выборов

Артур Багдасарян, лидер партии «Армянское возрождение», которая после кровавых событий 1 марта 2008 года, называясь тогда «Оринац еркир», вступила в коалицию с возглавляемой президентом Сержем Саргсяном правящей Республиканской партией Армении (РПА), сегодня заявляет, что «Армянское возрождение» после парламентских выборов готово сформировать коалицию с любой силой, в том числе и с РПА.

«Мы сформируем коалицию с любой политической организацией в одном случае: если у нас будет возможность влиять на принятие решений», - сегодня заявил журналистам Багдасарян.

Сформированная из «Оринац еркир» и ряда других сил партия, ныне называющаяся «Армянским возрождением», на предстоящих в апреле выборах, однако, прежде всего будет стремиться из оппозиционной силы стать властью. Насколько это ей удастся, Багдасарян не знает.

«Насколько даст Бог. Мы являемся оппозицией к сформированной политической системе, являемся оппозицией к Сержу Саргсяну и проводимой им политике по многим направлениям»., - сказал глава «Армянского возрождения».

Он утверждает, что население сегодня на 99 процентов является оппозиционным. Однако Багдасарян не будет торопиться делать заявление о фальсификации выборов, даже если победит РПА.

«Армянское возрождение» идет на выборы под девизом «Голосуй во имя изменения, голосуй во имя возрождения». Партия сегодня опубликовала свой общегосударственный и рейтинговый список, в который включены 300 имен, причем, в первой десятке есть также новые лица.

У избирательного штаба партии не будет начальника, процесс будет координировать совет, состоящий из нескольких членов партии.

Не исключающий сотрудничества с РПА Артур Багдасарян сегодня также подверг критике проводимую нынешними властями политику, заявив о коррупции, неэффективных расходах и присвоении миллионов долларов.

Сразу после кровавых событий 1 марта 2008 года, когда силой были подавлены массовые акции протеста против итогов выборов, в результате чего погибли 10 человек, Багдасарян в рамках коалиционного соглашения с Сержем Саргсяном занял должность секретаря Совета национальной безопасности. Сегодня он вновь заявил, что за 1 марта его партия ответственности не несет.

«Армянское возрождение» на прошлой неделе подверглось острой критике в связи с некоторыми выступлениями, прозвучавшими недавно на съезде этой партии. В частности, Багдасарян пригрозил «содрать кожу» с однопартийцев, а глава парламентской фракции партии Эгине Бишарян пригрозила, что «выколет глаза» тем, кто дискредитирует партию. Артур Багдасарян сегодня призвал не воспринимать эти заявления в прямом смысле.

Сегодня на встрече с журналистами Артур Багдасарян в очередной раз заявил, что в Армении есть запасы нефти. Лидер «Армянского возрождения», однако, не указал, где именно находится богатое нефтью месторождение.