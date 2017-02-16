Список блока «Оганян-Раффи-Осканян» возглавляет Сейран Оганян

Пропорциональный список избирательного блока «Оганян-Раффи-Осканян», включающий 148 кандидатов, возглавляет бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

На втором месте – зампред партии «Наследие» Армен Мартиросян, на третьем – лидер партии «Единение» Вардан Осканян.

На четвертом месте член партии «Единение» Элинар Варданян. В первую десятку также входят Андраник Теванян и Степан Маркарян из «Единения».

Одна из ключевых фигур блока, основатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян, как выяснилось, занимает 11-е место в списке.

По словам Армена Мартиросяна, так пожелал сам Ованнисян. «Потому что он убежден, что 11-место также является проходным. Он предпочел это число», - сказал Мартиросян.

В отличие от других политических сил, этот блок до представления документов в Центральную избирательную комиссию не раскрывал первую десятку своего списка.

Армен Мартиросян отметил, что на должности премьер-министра они видят Сейрана Оганяна. «Естественно, первым номером бывает кандидат в премьер-министры», - сказал он.

В список блока входит также Андриас Гукасян ,находящийся под арестом по обвинению в организации массовых беспорядков во время акции протеста в ереванском квартале Сари Тах в июле прошлого года.

По словам зампреда «Наследия», кроме того Гукасян также будет баллотироваться по так называемому рейтинговому варианту по 4-му избирательному округу, который включает общины Кентрон, Эребуни, Нубарашен.

На вопрос, будет ли включен в список Артур Саргсян ( «Доставщик еды»), находящийся под арестом по обвинению в пособничестве вооруженной группе «Сасна црер», Мартиросян ответил: «Он просто не захотел, мы с большим удовольствием, естественно, хотели бы, чтобы он был в списке. Честно говоря, я ранее общался с нашими партнерами из Учредительного парламента по этому вопросу, но поскольку они не участвуют, по понятным причинам это выдвижение не произошло».

Блок идет на выборы под девизом «Наследие, единение, победа».

«Блок был сформирован усилиями опытных государственных деятелей, их политическими силами. Здесь наличествуют опыт государственного управления, воля и желание осуществить реформы. Думаю, о шансах говорить рано, потому что избирательная кампания многое может изменить. И в ходе избирательной кампании может произойти много событий… Я могу сказать, насколько наши ожидания обоснованны. Они обоснованны настолько, что в Армении сформировался уникальный избирательный блок, в котором три государственных деятеля, имеющих большой опыт, не только хотят вместе вывести Армению из этой ситуации, но и имеют конкретные программы и волю для того, чтобы это осуществить. Тем более, что в некотором смысле это всеармянский список», - заявил Армен Мартиросян.