Заявки на участие в парламентских выборах представили 9 политических сил

Заявки на участие в предстоящих выборах в Национальное собрание Армении представили 9 политических сил: 4 блока и 5 партий.

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Армении заявки с документами на регистрацию представили правящая Республиканская партия Армении (РПА), партии АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД), «Армянское возрождение», «Свободные демократы» и Коммунистическая партия Армении, а также блоки «Царукян», «Елк», «АНК-ДПА», «Оганян-Раффи-Осканян».

Список РПА возглавляет министр обороны Армении Виген Саргсян, список АРФД – руководитель парламентской фракции АРФД Армен Рустамян, первым номером партии «Армянское возрождение» является Артур Багдасарян, список «Свободных демократов» возглавляет Хачатур Кокобелян, однако кандидат в премьер-министры Грант Багранян занимает вторую строчку списка, кандидатом в премьер-министры и первым номером в списке Компартии является Вазген Сафарян.

Блок «АНК-НПА» возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян, блок «Царукян» возглавляет Гагик Царукян, первым номером блока «Оганян-Раффи-Осканян» является бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, первый номер в списке блока «Елк» - Эдмон Марукян.

У ЦИК есть 10 дней на то, чтобы из-учить заявки и зарегистрировать политические силы.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2 апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16 февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26 февраля. Предвыборная агитация начнется 5 марта.