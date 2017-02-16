Гагик Царукян отвечает Сержу Саргсяну

Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян ответил на высказывание президента страны Сержа Саргсяна, заявившего, что «не приветствует» возвращение Царукяна в политику.

На вопрос Радио Азатутюн, повлияло ли на него вышеупомянутое заявление президента и готов ли он несмотря ни на что идти до конца, Царукян ответил: «Это президент нашей страны, это его подход, это его решение. Я еще раз говорю, я и членам своей команды сказал это, а не только президенту, любой партии, только слабый человек может оскорблять кого-то, притеснять, поливать грязью».

Напомним, основатель ППА Гагик Царукян заявил об уходе с поста лидера партии и из активной политики в марте 2015 года после острой публичной полемики с президентом Сержем Саргсяном. Последний подверг резкой критике своего бывшего коалиционного партнера, назвав его «злом» и «псевдополитическим явлением». Он также намекнул на не столь блестящие умственные и ораторские способности крупного бизнесмена и дал понять, что наличие фигуры Царукяна превращает политическую арену Армении в цирк. Кроме того, Саргсян не исключил возможности привлечения Царукяна к уголовной ответственности, учитывая «многолетние слухи об уклонении от выплаты налогов».

На вопрос, удастся ли ему на этот раз достичь победы и осуществить смену власти, Царукян ответил: «Я сказал, что мы не можем сидеть сложа руки, мы собираемся решить эти важнейшие проблемы, чтобы дать возможность нашему народу встать на ноги. Сегодня стоит не вопрос личности и сохранения должности, а вопрос нации, вопрос государства. Если мы сможем правильно провести агитационную кампанию, проинформировать народ, тогда народ определит свою будущего. Это зависит от нашего народа, от нас, чтобы мои товарищи по команде смогли правильно провести избирательную кампанию – выслушать наш народ и представить ему наши программы».

Сын бывшего премьер-министра, бывшего члена правящей Республиканской партии Армении Овика Абрамяна, действующий мэр Арташата Аргам Абрамян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что его отец не будет участвовать в предвыборной борьбе. А Гагик Царукян сегодня заявил, что Овик Абрамян не находится на стороне ППА.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не разочарован ли он тем, что не удалось достичь широкой консолидации, Царукян сказал: «Я хотел объединить всех, потому что это не под силу одному человеку, у меня нет амбиций, я готов сотрудничать со всеми, наши двери открыты для всех, но если по итогам обычных переговоров мы не приходим к всеобщему согласию, никто не виноват».

«Мы пришли, чтобы победить, но это зависит не от нас, а от народа, мы сказали, что мы можем сделать, а думать и избирать должны вы», - также отметил лидер ППА.