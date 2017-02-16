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Политика

Блок «Царукян» опубликовал первую десятку своего списка

Гагик Царукян выступает на съезде ППА, 10 февраля 2017 г․

Гагик Царукян выступает на съезде ППА, 10 февраля 2017 г․

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Сегодня обнародована первая десятка пропорционального списка блока «Царукян» на предстоящих в Армении 2 апреля парламентских выборах.

Список возглавляет лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян, второй номер – начальник избирательного штаба блока «Царукян», бывший председатель Контрольной палаты Ишхан Закарян, третьим идет руководитель парламентской фракции ППА Наира Зограбян, четвертным номером в списке является профессор факультета экономики Ереванского государственного университета Вардан Бостанджян, пятым – депутат от ППА Микаел Мелкумян, шестым – председатель правления партии «Армянское общенациональное движение» (АОД) Арарат Зурабян, седьмым – депутат НС, председатель партии «Альянс» Тигран Уриханян, восьмым – директор благотворительного фонда «Гагик Царукян» Ивета Тоноян, девятым – сын бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, мэр Арарата Аргам Абрамян, десятым – профессор Ширакского государственного университета Вардеван Григорян.

Как сообщила Ивета Тоноян, блок «Царукян» состоит из партий «Процветающая Армения», «Альянс» и «Миссия», между этими партиями подписан меморандум о сотрудничестве, но другие силы также будут участвовать в блоке.

На вопрос Радио Азатутюн, войдет ли в блок «Царукян» Овик Абрамян, Тоноян ответила, что подобной информацией она не располагает.

Между тем, сын Овика Абрамяна Аргам Абрамян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что его отец не будет участвовать в предвыборной борьбе.

Напомним, Овик Абрамян, покинув правящую Республиканскую партию, заявил, что продолжит оставаться в политике.

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