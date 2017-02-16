Бывший премьер-министр Армении, бывший член правящей Республиканской партии Армении (РПА) Овик Абрамян не будет участвовать в предвыборной борьбе. Об этом Радио Азатутюн сообщил сын Овика Абрамяна, действующий мэр Арташата Аргам Абрамян.

Сын экс-премьера будет выдвинут блоком «Царукян» по территориальному списку в Араратской области.

На вопрос, удастся ли ему победить кандидатов от РПА, учитывая то, кто выдвинут в этой области, Аргам Абрамян ответил, что все зависит от избирательной кампании. «Кому люди доверят, тот и победит», - заявил он.

Отметим, что в сегодняшнем заседании блока «Царукян», на котором был опубликован так называемый рейтинговый список кандидатов, также принимала участие член парламентской фракции РПА, бывшая руководитель Араратской структуры правящей партии Карине Погосян.

Карине Погосян, которая, кстати, является родственницей Овика Абрамяна, наряду с более десятком других лиц, в начале февраля покинула РПА, следуя примеру Овика Абрамяна.