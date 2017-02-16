Первая тройка списка блок АНК-НПА - Тер-Петросян, Демирчян, Зурабян

Блок, включающий партию «Армянский национальный конгресс» (АНК) и Народную партию Армении (НПА), опубликовал свои пропорциональный и рейтинговые списки на предстоящих 2 апреля парламентских выборах.

Пропорциональный список блока возглавляет первый президент Армении, лидер АНК Левон Тер-Петросян, за которым следуют лидер Народной партии Армении (НПА) Степан Демирчян, Левон Зурабян, Зоя Тадевосян, Арам Манукян, Гагик Джангирян, Ваагн Хачатрян, Лида Меликян, Давид Матевосян, Степан Минасян.

Руководитель парламентской фракции АНК Левон Зурабян отметил, что в пропорциональный список включен 141 кандидат, 133 из которых входят в рейтинговые списки.

«В нашем списке девять политзаключенных. Я считаю, что это повод для гордости, поскольку политзаключенные – это те люди, которые боролись до конца за свои принципы, не побоялись провести много лет в тюрьмах, и эти люди сегодня находятся на своих позициях, они сегодня вновь вступили в борьбу и борются до конца. В нашем списке также более десятка воинов-освободителей, что также важно», - сказал Зурабян.