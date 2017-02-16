Посол США отказался участвовать в пропагандистском проекте Баку

Баку критикует Вашингтон за игнорирование его пропагандистского проекта. Власти Азербайджана возмущены отказом посла США в этой стране посетить село Джоджуг Мерджанлы.

Напомним, село Джоджуг Мерджанлы расположено в районе, прилегающем к высоте Леле Тепе, которая в апреле прошлого года перешла под контроль азербайджанских ВС. Этот населенный пункт находится под контролем Азербайджан еще с 1994 года, однако официальный Баку решил восстановить и заселить его лишь в последние недели, представив этот проект как эпохальное завоевание. Согласно администрации Алиева, населенный пункт сейчас находится в надежных руках, а на его благоустройство выделено около 3 млн долларов.

Вчера власти Азербайджана пригласили аккредитованных в стране дипломатов на месте лично ознакомиться с ходом строительных работ в селе Джоджуг Мерджанлы, не сходящем с первых страниц азербайджанских СМИ. Многие послы, в том числе и американский посол Роберт Секута, отклонили это приглашение, тем самым вызвав гнев официального Баку.

«Посол США находится в стране, Международный комитет Красного Креста же объяснил это тем, что по их уставу они не участвуют в подобных мероприятиях. Я не верю в такой устав», - заявил председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов.

«Каждый дипломат является последователем политики своей страны, а поскольку американский посол каким-то образом выражает поддержку оккупировавшей азербайджанские земли стране, то это означает, что также поступают и власти США», - в беседе с азербайджанскими СМИ заявил депутат парламента Азербайджана Фазиль Газанфароглу.

По мнению азербайджанского депутата, если Роберт Секута таким образом пытался избежать нанесения обиды Еревану и не хотел ехать в Джоджуг Мерджанлы, то он, по крайней мере, должен был поддержать территориальную целостность Азербайджана. «Согласно порядку, существующему на международном уровне, дипломат должен с уважением относиться к суверенитету той страны, в которой он аккредитован», - заявил Газанфароглу.

Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, к примеру, является одним из предпочтительных для Газанфароглу дипломатов. Он принял приглашение властей Азербайджана и отправился в Джоджуг Мерджанлы. «Мы здесь с профессиональной целью, чтобы получить информацию о том, что происходит. И мы, конечно, достигли этой цели», - вчера в беседе с журналистами заявил российский посол.

Отметим, что, согласно официальному заявлению вице-премьера Азербайджана, целью посещения дипломатами села помимо ознакомления со строительными работами было также их «подробное информирование о зверствах армян».