ОНС хочет присоединиться к блоку «Елк»

Возглавляемая Паруйром Айрикяном партия «Объединение «Национальное самоопределение» (ОНС) определилась: выходом, по ее мнению, является присоединение к блоку «Елк» («Выход»).

Напомним, в блок «Елк» входят партии «Просвещенная Армения» во главе с Эдмоном Марукяном, «Гражданский договор» Никола Пашиняна и «Республика» во главе с Арамом Саргсяном.

Сегодня президиум партии ОНС решил направить блоку «Елк» заявку на присоединение. Партия, как выясняется, еще в ноябре имела подобное намерение. ОНС тогда письменно проинформировала три входящие в блок «Елк» партии о своем намерении сотрудничать, однако ответа не последовало.

Сегодня уже представители партий-членов сформированного блока отмечают, что включение новой партии в блок приведет к техническим проблемам.

Лидер ОНС надеется, что во имя сотрудничества с ними «Елк» преодолеет технические проблемы.

«Естественно, если ты участвуешь в блоке, то должен как основная сила блока быть на первом месте, если четыре партии, то в четверке… Но достаточно, чтобы кто-либо узнал, что в этом списке есть ОНС, это уже существенно изменит отношение к блоку. Даже быть на четвертом месте лично для меня не проблема, но члены ОНС могут это счесть унижением», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Паруйр Айрикян.

ОНС до этого была членом другого блока, формируемого бывшим министром иностранных дел Варданом Осканяном и возглавляемой им партией «Единение» и бывшим министром обороны Сейраном Оганяном, однако параллельно с приходом в блок Раффи Ованнисяна партии Айрикяна, Виктора Даллакяна и Арама Саргсяна вышли из блока.

Айрикян отметил, что считал идеологическое разногласие предпочтительным, полагая, что они сформируют широкий альянс, но, по его словам, «эгоизм и злые силы сыграли решающую роль» «Если создаешь блок, а затем в нем уже не трое, вместо этого приходит еще кто-то, кто опять-таки приходит неполноценно… В конце концов, сегодня под «Наследием» люди подразумевают в первую очередь Заруи Постанджян. Так что, они очень многое потеряли. Потом, наверное, поймут», - сказал лидер ОНС.

Возглавляющий список блока «Елк» Эдмон Марукян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что предложение ОНС оказалось несвоевременным. «Они были в составе другого блока, что им, их идеям даже не подобало. А теперь там у них не получилось, они оттуда вышли и хотят войти в наш блок, что технически просто невозможно… начать эти обсуждения снова, все начать с нуля. Проблема на 90% во времени и техническая», - сказал он.

Марукян отметил, что если бы они получили заявку на присоединение раньше, то могли бы хотя бы обсудить этот вопрос, а сейчас не могут его даже обсудить.

Пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Ален Симонян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что они в ноябре получили письмо от ОНС, однако параллельно с этим стали свидетелями того, как возглавляемая Айрикяном партия ведет переговоры с другими силами. «После этого Паруйр Айрикян присоединился к другому блоку и заявил, что сотрудничает с «Единением», и эти предложения остались в письмах», - рассказал он.

Позже Паруйр Айрикян сообщил Радио Азатутюн, что в случае отказа со стороны блока «Елк» ОНС решила вообще не участвовать в парламентских выборах.

Срок подачи партиями и блоками документов в ЦИК для участия в предстоящих 2 апреля парламентских выборах истекает 16 февраля.