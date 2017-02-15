Для премьера его невключение в список РПА «не стало неожиданностью»

На встрече со студентами Ереванского государственного университета (ЕГУ) премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что он знал о том, что не удовлетворяет требованию о постоянном проживании в Армении в течение 4 лет.

Один из студентов ЕГУ поинтересовался, где Карапетян видит себя после парламентских выборов 2 апреля, на что премьер-министр ответил: «Если наши избиратели нам поверят, нашему видению, тому, что мы хотим сделать, как мы видим развитие нашей страны, и Республиканская партия получит право назначить правительство, думаю, что Республиканская партия даст возможность команде действующего сегодня правительства продолжить свою работу».

Вопрос другого студента удостоился аплодисментов: «Есть ли в республике политзаключенные?»

«Честно скажу, не знаю», - ответил Карен Карапетян.

Студент продолжил, удостоившись новых аплодисментов: «Извините, а Геворк Сафарян, Шант Арутюнян или Артур Саргсян кем являются в Армении, если не политзаключенными?»

По мнению премьера, чтобы иметь нормальное государство, необходимо отложить в сторону внутреннюю симпатию. Республиканец Карапетян уверен: ни у кого нет индульгенции нарушать законы. «Другое дело, что мы иногда можем толковать законы, иногда применять законы по отношению к одному, а по отношению к другому не применять. Это на самом деле тоже плохая практика», - сказал он.

Следующий вопрос был о том, дойдут ли до военнослужащих взимаемые в обязательном порядке со всех работающих граждан 1000 драмов.

Премьер-министр на это ответил: «Мы попытались сделать это максимально прозрачно. Управляющим будет сформированное Центральным банком звено, оно будет максимально прозрачно давать отчет».

У тех, кто отслужил в армии, также есть проблемы. Один из участвовавших в апрельской четырехдневной войне студентов посетовал на то, что в военном билете отсутствует соответствующая отметка об этом. Премьер в ответ пообещал изучить вопрос.