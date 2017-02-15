Маркедонов: «Повторение апрельских событий маловероятно»

По мнению российского эксперта Сергея Маркедонова, напряженность в зоне армяно-азербайджанского конфликта в ближайшее время сохранится, однако повторение апрельских событий прошлого года маловероятно.

«Будут новые обострения, наиболее вероятный сценарий – продолжение диверсионных операций, наряду с которыми возможно также продолжение переговоров. Например, возможна встреча министров иностранных дел двух стран», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Маркедонов.

Политолог отмечает, что карабахский конфликт является одним из самых сложных конфликтов на постсоветском пространстве, урегулирование которого сегодня крайне трудно представить. По его словам, за 25 лет в Карабахе уже выросло два поколения, которые не знают, что значит жить на территории Азербайджана. «С другой стороны, в мире есть конфликты, которые имеют более длительную историю», – добавил Маркедонов.

По его мнению, не следует ожидать, что карабахский конфликт в ближайшем будущем может быть урегулирован, поскольку позиции конфликтующих стороны сильно различаются. «Все возможные решения уже были предложены, начиная с 1994 года. Пакетный вариант, который предполагал решение всех вопросов в одном пакете, однако в дальнейшем выяснилось, что это невозможно. Реализация поэтапного урегулирования также сложна, поскольку возникает вопрос: а кто первый начнет?» - продолжил Сергей Маркедонов.

Сегодня, когда США заняты преимущественно внутренними проблемами, а во Франции ожидаются президентские выборы, ряд экспертов полагают, что в ближайшие месяцы вопросом Карабаха может активно заняться лишь одна страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ – Россия.

По словам Сергея Маркедонова, на протяжении истории этого конфликта Москва уже как минимум дважды играла роль «первой скрипки»: в 1994 году, когда было подписано соглашение о прекращении огня, и в 2008-2011 годах, когда по инициативе тогдашнего президента России Дмитрия Медведева были организованы трехсторонние встречи на высоком уровне. Эта инициатива, однако, потерпела провал в Казани в 2011 году, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался подписать ранее согласованный документ.

В этом контексте российский эксперт отметил, что «после апрельской войны роль миротворца взял на себя президент России Владимир Путин, а он не тот человек, который говорит просто так. С другой стороны, ни Медведев, ни Путин не могут принимать решения вместо армян и азербайджанцев».

Что же касается продажи Россией оружия Азербайджану, то, по мнению Маркедонова, это второстепенный вопрос. «Первостепенным здесь является желание воевать. А оружие Азербайджан может закупить, к примеру, также у Израиля, Турции, Украины», - сказал политолог, добавив, что Россия пытается проводить «сбалансированную политику» на Южном Кавказе. «Москва уже потеряла свое влияние в Грузии и не может позволить себе потерять его также в Азербайджане», - сказал Сергей Маркедонов.