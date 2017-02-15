«Дашнакцутюн» опубликовала свой список кандидатов на выборах

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД), дважды вступавшая в коалицию с правящей Республиканской партией Армении, а в прошлом году подписавшая с ней меморандум о политическом сотрудничестве, уверена, что сотрудничество с властью существенно не повлияло на ее рейтинг.

Более того, член Верховного органа АРФД Агван Варданян считает, что в Национальном собрании 6-го созыва «Дашнакцутюн» будет иметь весомое представительство.

АРФД, собирающаяся участвовать в парламентских выборах под девизом «Новое начало, справедливая Армения», сегодня опубликовала общегосударственный список кандидатов, в первую десятку которого вошли старые и известные члены партии: Армен Рустамян, Агван Варданян, Давид Локян, Арменуи Кюрегян, Левон Мкртчян, Арцвик Минасян.

По мнению Варданяна, благодаря последовательной работе «Дашнакцутюн» правительство сегодня сделало акцент на тех проблемах, которые на протяжении многих лет поднимала их партия. Представители АРФД уверены: в стране начался серьезный процесс изменений.

По утверждению возглавляющего общегосударственный список АРФД Армена Рустамяна, для решения существующих в стране проблем необходима власть нового качества. Новая Конституция, по словам Рустамяна, автоматически обеспечит формирование этой власти. «Со сменой системы решен главный вопрос: победитель больше не может получить все, а проигравший – ничего, что было обусловлено избранием президента, потому что избирался один человек, и он имел всю власть. Теперь этого одного человека нет, больше не существует», - сказал Рустамян.

В ответ на вопрос о том, как «Дашнакцутюн» представляет себе власть нового качества, когда в территориальные списки правящей Республиканской партии входят все те же старые имена, замешанные в криминальные и оффшорные скандалы, Агван Варданян посоветовал рассмотреть общегосударственный список РПА. «Думаю, есть, как минимум, признаки качественного изменения. Но это выборы, каждая политическая сила сама определяет свою тактику, свои команды. Скажу больше, у меня есть внутреннее чувство, что не все их территориальные кандидаты окажутся в парламенте», - сказал Варданян.

«Дашнакцутюн» представила общегосударственный список из 170 кандидатов, 150 из них включены также в территориальные списки, из них 45 – беспартийные.

За депутатский мандат по территориальному списку в Армавирской области будет бороться включенный также в общегосударственный список АРФД министр охраны природы Арцвик Минасян. Он возглавит также избирательный штаб в Армавире. Другой представитель АРФД, министр территориального управления Давид Локян займет должность начальника штаба в избирательном округе №1 города Еревана.

«Сразу скажу, что наши министры до начала избирательной кампании занимаются этой деятельностью после работы, после 6-7 часов вечера. Не нужно спекулировать на этом», - в этой связи сказал Агван Варданян.

Кстати, в общегосударственный и территориальный списки АРФД не включен видный представитель Бюро АРФД Грант Маркарян.

Отметим, что у политических сил осталось два дня на то, чтобы представить в Центральную избирательную комиссию свои избирательные списки.

Парламентские выборы в Армении назначены на 2 апреля.