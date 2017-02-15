Багдасарян: Серж Саргсян сам не захотел возглавить список РПА

Серж Саркисян сам не захотел возглавить общегосударственный список правящей Республиканской партии Армении (РПА), таким образом пытаясь избежать спекуляций.

Как в беседе с Радио Азатутюн отметил руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян, Серж Саргсян дал убедительные объяснения касательно своего решения.

«Этот вопрос стал предметом обсуждений, и президент республики дал очень убедительный ответ, это его решение. Если Вы помните, во время предыдущих выборов, когда президент республики или более высокое должностное лицо – лидер РПА возглавил список, тогда было много разговоров о том, что, естественно, весь государственный ресурс должен работать на президента или на лидера Республиканской партии. Одной из первых причин стало то, что президент республики во избежание подобной критики сам принял решение о том, что лучше он будет наблюдать за всеми политическими событиями и мы воздержимся от подобных явлений. Следующее: был дан ответ на то, о чем постоянно писали газеты, что он должен стать премьер-министром, должен стать председателем Национального собрания, и эти шагом был дан ответ на оба эти утверждения. Было сделано заявление, что в случае нашей победы правительство с премьер-министром во главе продолжат свою деятельность, и его имя и фамилия не вошли сегодня в список, то есть, он также не может стать председателем Национального собрания», - сказал Багдасарян.

На замечание о том, что нет правового запрета на то, чтобы Саргсян в будущем стал премьер-министром, глава фракции РПА ответил: «Мы не можем заявить это посредством списка, просто президент республики заявил об это и во время съезда, и ранее неоднократно заявлял, что в случае нашей победы правительство продолжит свою деятельность во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном»

В ответ на замечание о том, что Карен Карапетян не был включен в избирательный список РПА по той причине, что в течение последних четырех лет не жил постоянно в Армении и что это же ограничение распространится на него уже как на премьер-министра после 2018 года и вопрос его пребывания на этой должности будет поставлен под вопрос, поскольку по положению новой Конституции, которое вступит в силу в 2018 году, кандидат в премьер-министры также должен последние четыре года проживать в Армении, и тогда Серж Саргсян сможет его спокойно заменить, Ваграм Багдасарян сказал: «Мне кажется, что у вас довольно хорошо с логикой, там есть количество дней, сколько времени он должен проживать. До 2018 года есть еще около двух лет, и если мы произведем вычисления в соответствии с законом, мне кажется, эта проблема уже будет решена, подобной проблемы у нас не будет».

На вопрос, уверен ли он в том, что в 2018 году проблем с цензом оседлости у Карапетяна не будет, Багдасарян ответил, что в этом уверен не только он, но и специалисты, которые производили эти вычисления.

На вопрос, исключает ли он возможность того, что после 2018 года Серж Саргсян станет премьер-министром, когда сложит с себя президентские полномочия, и исключает ли это сам Серж Саргсян, Багдасарян ответил: «Вот видите, вы опять забегаете вперед. Мы не знаем, каким будет наш завтрашний день. Не нужно делать предсказания, мы верующие люди и руководствуемся также Библией, мне кажется, что не нужно предсказывать наш завтрашний день».

Напомним, во время двух предыдущих парламентских выборов, и в 2007-ом, и в 2012 году, список правящей Республиканской партии Армении возглавлял Серж Саргсян.

На вопрос, не ослабит ли на этот раз отсутствие Саргсяна позиции РПА, руководитель фракции правящей партии ответил, что первая десятка списка – это известные общественности лица, препятствий не будет, более того, они готовы набрать довольно серьезное число голосов.

Отметим, что список РПА возглавляет министр обороны Виген Сарсян, который всего несколько месяцев назад стал членом РПА. На втором месте в списке – мэр Еревана Тарон Маркарян, на третьем – министр юстиции Арпине Ованнисян.

Относительно того, почему было решено, что список РПА возглавит именно Виген Саргсян, ведь он всего несколько месяцев является членом партии, Багдасарян сказал, что Виген Саргсян является очень правильным и целевым кандидатом, который доказал это своей деятельностью на политическом поле за последние несколько лет.

Примечательно, что Серж Саргсян не будет не только кандидатом в депутаты от РПА, но и не возглавит избирательный штаб РПА.

По словам Багдасаряна, эти полномочия будут возложены на исполнительный орган РПА, конечно, во главе с Сержем Саргсяном.

Отметим, что после выхода бывшего премьер-министра Овика Абрамяна из правящей партии впервые у избирательного штаба РПА не будет руководителя.

По словам Багдасаряна, полномочия главы штаба не будут возложены на одного конкретного человека. «Руководить штабом будет исполнительный орган, все члены исполнительного органа будут членами штаба, а руководителем исполнительного органа будет Серж Саргсян», - сказал он.

На вопрос, почему на этот раз было принято подобное решение, ведь обычно у штаба РПА был начальник и эти полномочия возлагались на Овика Абрамяна, руководитель фракции РПА ответил: «Эти выборы существенно отличаются от всех остальных, мы впервые совершаем переход к парламентской системе правления, в соответствии с Конституцией, выборы нового стиля, новая тактика, это наша тактика, и я не должен раскрывать все секреты в плане того, что мы обсуждали, мы считаем целесообразным этот стиль работы».