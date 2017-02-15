Партии «Свободные демократы» и «Свобода» будут участвовать в выборах совместно

Партии «Свободные демократы» и «Свобода» накануне подписали заявление об участии в парламентских выборах совместными силами.

В заявлении, текст которое размещен на странице в Facebook лидера партии «Свобода», депутата Национального собрания Армении Гранта Багратяна, в частности, говорится, что на выборах 2 апреля партии представят свое видение развития Армении с целью «реальных политических и экономических преобразований в стране».

Совместный список партий будет возглавлять лидер партии «Свободные демократы» Хачатур Кокобелян, а кандидатом на пост премьер-министра будет Грант Багратян, который, в случае попадания списка в парламент, также возглавит парламентскую фракцию.

Грант Багратян, который в 1993-1996 годах возглавлял правительство Армении, также является автором экономической части программы данного политического объединения.