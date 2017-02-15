Арам Саргсян: «Думаю, что Серж Саргсян готовится сам стать премьером»

Председатель партии «Республика», член блока «Елк» («Выход») Арам Саргсян считает, что Серж Саргсян готовится сам стать премьер-министром, и что принятие новой Конституции было именно для этого.

«Думаю, что Серж Саргсян и его команда пытаются убедить общественность, что он является единственным и правильным переговорщиком по карабахскому вопросу… и, в любом случае, он пытается удержать в своих руках право на ведение переговоров. А это право, по новой Конституции, принадлежит будущему премьер-министру», - в беседе с Радио Азатутюн отметил лидер оппозиционной партии «Республика».

Арам Саргсян отметил, что, насколько ему известно из «внутренней кухни» правящей Республиканской партии Армении, до назначения Карена Карапетяна на должность премьер-министра, Серж Саргсян намеревался назначить на эту должность Вигена Саргсяна.

«Вопрос назначения Вигена Саргсяна министром обороны был решен за один день, когда из Москвы откомандировали Карена Карапетяна и [Серж Саргсян] был вынужден назначить его. В этом плане, то, что Карена Карапетяна нет в списке кандидатов, то, что вспомнили, что он не соответствует цензу оседлости, всего лишь является предлогом, что очень выгодно для республиканцев. Это также видно из отношения подконтрольных республиканцам СМИ к Карену Карапетяну», - заявил Арам Саргсян.

На уточняющий вопрос о том, следует ли из этого, что Серж Саргсян не хочет, чтобы премьер-министром был Карен Карапетян, лидер партии «Республика» ответил так: «Во всяком случае, я знаю, что Серж Саргсян изначально хотел, чтобы премьер-министром до выборов был Виген Саргсян, но назначен был Карен Карапетян. Думаю, что Серж Саргсян готовится сам стать премьер-министром, и принятие новой Конституции, изменение было для этого. Я не исключаю, что после выборов, если, конечно же, им удастся победить и делать все, как они хотят, Серж Саргсян вновь захочет, чтобы премьер-министром стал Виген Саргсян по новому закону».

Напомним, что накануне после заседания исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении было объявлено, что список партии на парламентских выборах 2 апреля будет возглавлять министр обороны Виген Саргсян.