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Фото

Беженцы, Сирия, Донбасс и убийство посла: лучшие фотографии года по версии World Press Photo

В Амстердаме объявили победителей World Press Photo, главной премии в фотожурналистике. Лучшие снимки ушедшего года – в галерее Настоящего Времени
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Главный приз получил кадр убийства российского посла в Турции в конце декабря 2016 года. Его сделал Бурхан Озбиличи, фотограф агентства Associated Press, который думал, что снимает обычное протокольное мероприятие
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Главный приз получил кадр убийства российского посла в Турции в конце декабря 2016 года. Его сделал Бурхан Озбиличи, фотограф агентства Associated Press, который думал, что снимает обычное протокольное мероприятие

Первый приз в категории &quot;Природа&quot;: редкая морская черепаха, попавшая в рыболовную сеть на Тенерифе. Фото &ndash; Франсис Перес
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Первый приз в категории "Природа": редкая морская черепаха, попавшая в рыболовную сеть на Тенерифе. Фото – Франсис Перес

Первый приз в категории &quot;Новости&quot;: следователи смотрят на тело убитого неизвестными Ромео Джоеля Торрес Фонтанийи на Филиппинах. Фото &ndash; Дэниэл Берехулак
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Первый приз в категории "Новости": следователи смотрят на тело убитого неизвестными Ромео Джоеля Торрес Фонтанийи на Филиппинах. Фото – Дэниэл Берехулак

Победитель в категории &quot;Жизнь &ndash; истории&quot;. Парикмахерская в старом районе Гаваны на Кубе спустя несколько дней после смерти Фиделя Кастро. Фото &ndash; Томас Мунита
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Победитель в категории "Жизнь – истории". Парикмахерская в старом районе Гаваны на Кубе спустя несколько дней после смерти Фиделя Кастро. Фото – Томас Мунита

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