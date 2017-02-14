Французский посол: ЕС ожидает наилучших выборов в Армении

Евросоюз хочет и ожидает, чтобы выборы 2 апреля в Армении прошли наилучшим образом, для чего в процесс выборов было вложено 7 млн евро. Такое заявление сегодня на пресс-конференции сделал посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

«О внедрении технических средств, в том числе видеокамер должен сказать, что, на мой взгляд, цель всего этого - не только технически улучшить процесс, но и, в первую очередь, укрепить атмосферу доверия. Цель в том, чтобы избиратель верил в процесс, зная, что были использованы все средства для того, чтобы он смог свободно выразить свою волю. И именно в этом причина того, что после некоторых колебаний, Евросоюз, тем не менее, решил оказать финансовое содействие этому процессу», - сказал посол.

По его словам, доверие к выборам является одним из важнейших принципов демократии. Хотя правительство Франции персонально не вкладывало средств в этот процесс, однако посол напомнил, что 18% общего бюджета Евросоюза поступают именно из карманов французских налогоплательщиков.

Кроме того, Франция предоставила Армении бюджетный кредит в размере около 40 млн евро, Французское агентство развития в свою очередь предоставило кредит в размере 75 млн евро на строительство водохранилища. Помимо всего этого Франция предоставила помощь в размере 20 млн долларов на программы развития Армении.

«Это свидетельствует о том, что направленная Армении помощь выросла в 5 раз, и в этом плане Франция является третьей страной после США и Германии, оказывающей помощь Армении», - сказал Жан-Франсуа Шарпантье, добавив, что Франция довольна переговорами между Арменией и Евросоюзом вокруг нового соглашения, которые «идут с успехом и вскоре завершатся».

«Есть еще несколько пунктов, по которым Армения и Евросоюз должны прийти к согласию, но в целом переговоры идут в благоприятных условиях. По моему мнению, вскоре мы уже подпишем удовлетворяющее обе стороны соглашение», - заявил посол Франции.

По его словам, хотя ожидаемое новое соглашение будет существенно отличаться от проваленного в 2013 году проекта соглашения об ассоциации, тем не менее, новое соглашение также будет амбициозным и нацеленным на будущее – «важным с точки зрения и Армении, и Евросоюза». Жан-Франсуа Шарпантье не знает, возможна ли в будущем отмена въездных виз в страны ЕС для граждан Армении, как это произошло в случае с Грузией. «Все зависит от переговоров», - сегодня заявил журналистам французский посол.

Посол Франции, одной из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, осуществляющей посредническую миссию в процессе урегулирования карабахского конфликта, не обошел стороной также тему Карабаха, отметив, что нынешняя ситуация, когда на линии соприкосновения противоборствующих войск постоянно гибнут люди, не может быть приемлемой для какой-либо из сторон конфликта. По словам Жан-Франсуа Шарпантье, Минская группа не жалеет усилий для того,чтобы вновь вернуть стороны за стол переговоров. А президент Франции Франсуа Олланд, в свою очередь, 8 февраля заявил, что во Франции готовы принять президентов или министров иностранных дел Армении и Азербайджана, когда будет накоплен существенный материал для обсуждений.

Тем не менее, по мнению французского посла, необходимым условием для урегулирования конфликта является политическая воля сторон.