Арпине Ованнисян: Антикоррупционный совет на данный момент выполнил свои задачи

Министр юстиции Армении Арпине Ованнисян не разделяет мнение посла США в Армении о том, что действующий при правительстве Совет по борьбе с коррупцией до сих пор прогресса не зафиксировал.

«Квалификация, что он действовал неэффективно, мне кажется немого преувеличенной, поэтому я не разделяю эти оценки, хотя понимаю ту обеспокоенность, которая была высказана, и в этом направлении мы продолжаем работы», - в беседе с Радио Азатутюн сказала министр.

Две недели назад посол США в Армении Ричард Миллз в своем выступлении в Армяно-американской торговой палате раскритиковал власти Армении, затронув деятельность созданного решением правительства Совета по борьбе с коррупцией.

«До сих пор антикоррупционный совет не зафиксировал того прогресса, на который мы рассчитывали, и на данный момент фактически выделено меньше 2,5% той суммы, которая была предусмотрена на его поддержку. Я надеюсь, что этот факт развеет подозрения многих людей в том, что USAID всю эту сумму в портфеле передало Совету. Мы представляем правительство США, мы не Джеймс Бонд. Мы сообщили премьер-министру, что должны видеть конкретный прогресс со стороны Совета, и я знаю, что он хочет реорганизовать Совет и пересмотреть его работу. На основе наших обсуждений с премьер-министром мы примем решение о дальнейших шагах, в том числе об оказании дальнейшей поддержки Совету либо направлении этих средств на другие антикоррупционные механизмы», - сказал Ричард Миллз.

Касаясь проделанной советом работы, министр юстиции Арпине Ованнисян сказала: «Я уже отметила, что считаю, что совет во времени и пространстве на данный момент выполнил свои задачи и продолжает в данный момент также осуществлять другие функции. Совет действовал, в результате деятельности этого совета и в результате поручений, прозвучавших на заседаниях совета, мы имеем некоторые реалии в виде законопроектов или принятых законов. Речь идет и о незаконном обогащении, что явилось результатом поручений, прозвучавших в Совете по борьбе с коррупцией, речь идет и об ограничении наличных операций, речь идет и о разрабатываемом в данный момент институциональном антикоррупционном органе, речь идет и о расширении круга лиц, представляющих декларацию о доходах, речь идет и о расширении круга взаимосвязаннных лиц и так далее».

В феврале 2016 года, министр-руководитель аппарата правительства Давид Арутюнян и руководитель армянского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) Карен Хиллиард подписали соглашение, согласно которому американское правительство предоставит грант в размере около 750 тыс. долларов на борьбу с коррупцией в Армении. Однако американская сторона в то время отметила, что сумма будет выделена в случае достигнутых советом успехов.

Арпине Ованнисян надеется, что деятельность Совета по борьбе с коррупцией даст результаты. «Эта сумма не должна была быть предоставлена Министерству юстиции. Речь идет о сумме, предоставляемой правительству. Часть суммы была предоставлена, и здесь были разные причины, в том числе технические. Я надеюсь, что те меры, которые мы принимаем, дадут результат, и эти суммы будут израсходованы на нужные цели», - скзала министр юстиции.

В своем выступлении посол Миллз также представил два предложения по борьбе с коррупцией: начать антикоррупционное расследование на только в случае получения взятки, но и в том случае, когда при оценке задекларированных активов чиновника их величина вызывает разумные сомнения. Кроме того, посол США предложил правительству Армении создать полностью независимый орган по борьбе с коррупцией, который будет уполномочен проводить расследование и осуществлять уголовное преследование.