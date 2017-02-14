Список блока «Елк» возглавит Эдмон Марукян

После сегодняшнего голосования предвыборный блок «Елк» («Выход») опубликовал имена политиков, которые возглавят список кандидатов на парламентских выборах 2 апреля.

Так, первым номером в списке оппозиционного блока будет лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Вторым в списке будет значиться лидер партии «Республика» Арам Саргсян, а следом за ним будет идти член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

«Для меня это стало большим сюрпризом», - сегодня отметил Эдмон Марукян.

По словам оппозиционного политика, «Елк» представляет собой блок нового поколения, у которого нет одного лидера, а есть лидеры. «Лидеры трех партий являются лидерами блока «Елк»», - заявил Марукян.