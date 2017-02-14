Обзор прессы за 14 февраля

Газета «Жоговурд» пишет: «Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян накануне после подписания меморандума о создании блока Оганян-Раффи-Осканян, отвечая на вопросы журналистов, заявил: «Сегодня, конечно же, есть политзаключенные, но сегодня я не хочу говорить ничего в этом направлении». Ну а когда Оганян захочет говорить «в этом направлении», не известно. А теперь давайте вспомним, кого правозащитники и некоторые оппозиционные силы считают политзаключенными. В первую очередь, это боевой товарищ Сейрана Оганяна Володя Аветисян, а также Шант Арутюнян и его товарищи, активист Геворк Сафарян, другой бывший товарищ Оганяна Жирайр Сефилян. И во всех этих случаях занимавший высокий пост Сейран Оганян никоим образом не показывал своего несогласия».

В газете «168 жам» читаем: «Одной из главных проблем Армении, по всеобщему мнению, является присутствие тени в экономической жизни. Однако тень, которая присутствует на политическом поле, не менее заметна. Готовящиеся к участию в выборах силы делают все «в тени» - ведут переговоры и аннулируют свои договоренности, вновь договариваются и вновь расходятся. Все происходит в тайне от общества, но представляется как процесс, исходящий из интересов общества. И, по большому счету, на предстоящих парламентских выборах мы будет наблюдать борьбу теней, а обществу в этой борьбе нет места».

Газета «Чоррорд ишханутюн» пишет: «Общество должно решить, хотим ли мы развиваться как Дубаи или мы хотим строить Нацию-Армию. Да, у нас нет ни моря, ни нефти, но это все мелочи, особенно учитывая то, что для того, чтобы стать Нацией-Армией тоже нужно иметь кое-что. Предвыборный период – это нечто вроде телевизионного шоу «Поле чудес» - яркие огни, праздничная музыка, названия партий, числа, крутишь барабан и можешь выиграть, что угодно. Но ведь многие из участников шоу даже не знают, что название взято из известной сказки про Буратино, но только на половину. Потому что по сказке поле чудес находится в стране дураков».