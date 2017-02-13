«Делается старое грязное дело»

«Мы уже можем заявить, что в нашей стране полным ходом начался процесс укоренения новой политической культуры», - ровно год назад заверил президент страны Серж Саргсян, говоря о конституционных изменениях.

По утверждению оппозиционеров, однако, опубликование рейтинговых списков правящей Республиканской партии Армении (РПА) показывает, что на самом деле это тот же самый режим с теми же лицами.

В частности, в избирательный список возглавляемой Сержем Саргсяном партии включен депутат-бизнесмен Самвел Алексанян, который будет баллотироваться по избирательному округу № 3, включающему административные районы Малатия-Себастия и Шенгавит. Отметим, что Алексанян является депутатом с 2003 года и он неизменно поддерживал власти. Оппозиционеры его постоянно обвиняли в раздаче избирательных взяток и насилии по отношению к политическим оппонентам. Более того, во время парламентских выборов 2012 года оппозиционер Никол Пашинян сравнил район Малатия-Себастия с Освенцимом.

В список РПА также включен депутат Аракел Мовсисян, который больше известен по прозвищу Шмайс. На этот раз он будет баллотироваться по избирательному округу № 6, включающему Армавирскую область. Мовсисян за годы своего депутатства отличился заявлениями с угрозами «обезглавить и изнасиловать», а также звучавшими в Национальном собрании оскорблениями в адрес оппозиционных депутатов.

К примеру, он сказал: «Призываю их сидеть на своем месте. Не дай Бог, если поймаем, они точно будут изнасилованы».

Кстати, в течение прошедших пяти лет Мовсисян в парламенте не задал ни одного вопроса и ни один раз не выступил.

В избирательный список правящей партии также включен вовлеченный в оффшорный коррупционный скандал бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Мигран Погосян. Он будет баллотироваться по избирательному округу № 1, включающему районы Аван, Нор Норк и Канакер-Зейтун.

Примечательно, что антикоррупционный центр «Транспаренси интернешнл» счел недопустимым включение Миграна Погосяна в список какой-либо партии. У антикоррупционного центра есть подозрения, что Специальная следственная служба закрыла оффшорное дело в отношении Погосяна с целью не бросать тень на его выдвижение в качестве кандидата.

В список РПА вошел также депутат, владелец сети супермаркетов SAS Артак Саргсян, который больше известен по прозвищу Саси Артак.

Кстати, на прошлой неделе он оказался в центре внимания прессы, поскольку впервые попытался выступить в парламенте. Однако микрофон так и не заработал.

Заметим, что по данным программы «Мониторинг парламента», следящей за деятельностью Национального собрания, Артак Саргсян за прошедшие пять лет ни разу не выступил и даже не задал ни одного вопроса.

На предстоящих 2 апреля парламентских выборах по списку РПА будут бороться зять начальника Полиции Армении Владимира Гаспаряна Артур Геворкян и шурин мэра Еревана Тарона Маркаряна Роберт Саргсян, которые также за прошедшие 5 лет своего депутатства, по данным «Мониторинга парламента», не задали ни одного вопроса и ни разу не выступили.

Зампред оппозиционного «Армянского национального конгресса» (АНК) Левон Зурабян напоминает, что АНК постоянно заявлял о том, что инициированные Сержем Саргсяном конституционные изменения на самом деле были нацелены на воспроизводство зла. Под видом пропорциональной системы на самом деле будет действовать та же мажоритарная система, где получают преимущество постоянно сотрудничающие с властями местные авторитеты.

«Это та же власть, тот же самый режим, те же лица. Изменяются лишь способы осуществления того же самого. Делается старое грязное дело», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Зурабян.

Он согласился с замечанием Радио Азатутюн о том, что те же Самвел Алексанян и Аракел Мовсисян, которые раньше постоянно выдвигались и приносили правящей партии серьезный процент голосов, вновь включаются в рейтинговые списки всего лишь с одной целью - принести РПА голоса.

«Конечно. И у нас уже есть многочисленные сведения о том, что они либо пообещали, либо уже начали раздавать большие суммы…. Система избирательных взяток, кажется, готовится к новым достижениям, и уже собирают паспортные данные, посредством тех же бригадиров, чтобы обеспечить этот процесс, - сказал Зурабян и добавил: – А размер суммы, естественно, увеличился. Мы уже дважды слышали, что речь идет о 50 тысячах драмов и 100 долларах, и 200 долларах за один голос. И это естественно, поскольку больше нет возможности совершать фальсификации путем голосования вместо отсутствующих в стране 600 тысяч избирателей, по сути, остался лишь механизм избирательной взятки, естественно, ставки выросли».

По словам зампреда оппозиционной партии «Наследие» Армена Мартиросяна, вновь включив всех лиц с прозвищами в избирательный список, Серж Саргсян пытается укрепить позиции власти. Просто, по словам Мартиросяна, под видом конституционных изменений власть совершила более вульгарный и коварный шаг в отношении политической и избирательной системы, поскольку если прежде кандидаты в депутаты, избранные по мажоритарной системе, боролись за себя, то по этой новой системе голоса, принесенные местными авторитетами и олигархами, прямо будут работать в пользу Республиканской партии.

Зампред «Наследия» удивляется тому, что были люди, поверившие обещаниям Сержа Саргсяна касательно новой политической культуры.

«Разве это его первые слова, которые он произносит и не выполняет? С самого начала его президентства, начиная с 1 марта, помните, была стена непонимания, которая должна была быть разрушена? Эта стена непонимания не только не была разрушена, но и стала очень крепким, бетонным сооружением», - напомнил Мартиросян.

Между тем, руководитель парламентской фракции правящей партии Ваграм Багдасарян подчеркивает, что реальную оценку лицам, включенным в их рейтинговые списки, даст народ в ходе предстоящих 2 апреля выборов.

