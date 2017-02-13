Не все члены «Наследи» выступают за участие в выборах в составе блока

Одна из ответственных территориальной структуры оппозиционной партии «Наследие» в Капане Анна Акопян приняла решение не работать на предстоящих парламентских выборах для «Наследия».

«Если «Наследие» не пойдет на выборы в одиночку, я в этих выборах участвовать не буду», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Акопян.

Структуры партии «Наследие» в Капане и Сисиане в конце января обратились в правление партии, заявив, что не согласны на сотрудничество с Варданом Осканяном и Сейраном Оганяном, «поскольку эти лица, будучи опорой режима и возглавляя важнейшие звенья государственного управления, никогда не высказывали несогласия с проводимой Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном преступной внутренней и внешней политикой». Они также предложили объединиться и сотрудничать исключительно с теми силами и лицами, которые никогда не были частью действующей власти, вступить в борьбу в одиночку.

По словам Анны Акопян, этого мнения в Капане придерживаются большинство сторонников «Наследия».«Мой сын тоже стоит на границе. Если бы 2 апреля мой сын был там, какое отношение у меня должно было быть к Сейрану Оганяну?.. Если он министр, если он отдает приказы после их верховного главнокомандующего… Если бы он внутри был хоть немного человеком, то уже 2-го, 3-го, 4-го апреля подал бы в отставку. А не пришел бы в предвыборный период и стал какой-то отдельной частью в избирательном процессе», - сказала она.

Руководитель сисианской структуры «Наследия» Радик Ованнисян, несмотря на разногласия, примет участие в организационных работах. «Было бы правильнее участвовать в выборах в одиночку или не участвовать, если нет финансовых возможностей и прочего. Но если правление партии решило, что мы должны участвовать в этом формате, мы будем участвовать в этом формате. Остается надеяться, что лично я ошибался», - сказал он.

Опасения Ованнисяна также касаются бывших чиновников. «Я не верю, что они, будучи столько лет во власти, могут за несколько месяцев измениться и сегодня стать оппозиционерами, представлять оппозиционное поле», - считает глава территориальной структуры «Наследия» в Сисиане.

Сисианская структура партии, насчитывающая 115 членов, завтра соберется, чтобы обсудить вопросы, касающиеся избирательного списка. По словам Ованнисяна, завтра станет видно, есть ли разочаровавшиеся в связи с решением об участии в выборах в составе блока и есть ли те, кто решат покинуть партию.

«Мне кажется, до выборов ничего серьезного не произойдет. После выборов, если станет ясно, что этот шаг был ошибкой и мы пошли по неверному пути, как это было в 2012 году, когда мы объединились со «Свободными демократами», естественно, будут разногласия».

Между тем, по утверждению заместителя председателя партии «Наследие» Армена Мартиросяна, решение правления об участии в выборах в составе блока не вызвало в партии массового недовольства. «За присоединение к блоку выступило подавляющее большинство совета. В правлении никто не был против, всего один воздержался. Структуры партии готовы к борьбе, и всего один-два личных подхода создали внутри «Наследия» какие-то проблемы… я это считаю неправильным. На самом деле, некрасиво, и от этого очень пахнет манипуляцией… со стороны властей и некоторых оппозиционеров», - сказал Мартиросян.

Против участия в выборах в составе блока выступила один из ключевых членов «Наследия», депутат от этой партии Заруи Постанджян. Она заявила, что если подобное решение будет принято, она откажется от места в списке.

Кстати, решением партии Постанджян является ответственной за Сюникскую областную структуру партии.

Зампред «Наследия» Армен Мартиросян сказал, что их первой женщиной -кандидатом является Заруи Постанджян. «У нас в партии не так, что если кто-то имеет противоположное мнение, то, значит, мы его исключаем из этого процесса. Это ее право иметь свое мнение. А также обязанность. Мы поощряем этот плюрализм. Если она пожелает и будет готова бороться вместе с нами в составе этого блока, мы будем только рады. Здесь нет никаких проблем. Она изначально знала, что, несмотря ни на что, в тот момент, когда она даст согласие на то, чтобы быть в списке, она будет первой женщиной-кандидатом. На данный момент она согласие не дала… Было бы желательно, чтобы она была в списке, но если нет, «Наследие» не может ждать, чтобы в стране в следующем году было уже 60 тысяч эмигрирующих… и после этого ради кого будет бороться оппозиционер, я не знаю», - отметил Мартиросян.

Правление партии «Наследие» приняло решение созвать съезд партии после выборов, в апреле. С требованием созвать съезд партии несколько дней назад выступила Заруи Постанджян. По мнению депутата, формат участия в выборах 2 апреля должны были определить не правление или совет партии, а съезд.