Блок «Оганян-Раффи-Осканян» будет добиваться «смены власти»

Сейран Оганян, Раффи Ованнисян и Вардан Осканян сегодня подписали соглашение о создании блока, заявив о необходимости выйти из создавшейся в стране ситуации, для чего необходима смена власти. Достигнутое соглашение она назвали «историческим».

«Мы уверены, что эта незаконная власть отживает свои последние дни, и мы вместе должны принести конституционность, независимость и свободу Армении», - завил Раффи Ованнисян.

В свою очередь, Вардан Осканян сказал: «Мы находимся накануне исторического момента, когда мы чувствуем ответственность за то, чтобы вместе суметь изменить ситуацию в стране, победа будет за нами».

А Сейран Оганян заявил: «Самый большой недостаток состоит в том, что сегодня существует водораздел между властями и обычными людьми, мы попытаемся его устранить».

Однако, в отличие от союзников по блоку, риторика Сейрана Оганяна не была жесткой. В своем выступлении он в основном высказал обобщенную, безадресную критику и дал предвыборные обещания. А под конец мероприятия бывший министр обороны не дал четкого ответа на вопрос, готовится ли он также к поствыборной борьбе или считает возможной коалицию с Республиканской партией.

«Не только этот блок, но и каждая партия и каждая политическая сила, которая сегодня сформировалась, идет формировать власть. То же касается и нас, мы собираемся сформировать власть. Кому удастся получить больше голосов народа, тот и станет властью. То, что сегодня необходимы системные изменения, отмечаю не только я, но и 99 процентов народа. И я согласен с ними», - в беседе с журналистами сказал Сейран Оганян.

Он не исключил проведения митингов. А на вопрос о том, если против народа вновь будут выведены полиция и армия, Оганян, занимавший 1 марта 2008 года должность начальника Генштаба ВС, ответил, что все должно быть в рамках закона. «Те силы, которые существуют для защиты нашей внутренней безопасности, должны действовать исключительно в рамках закона, а армии в нашей внутриполитической жизни, конечно, делать нечего, армия всегда занималась своими задачами», - сказал экс-министр обороны.

В ответ на вопрос, найдут ли они виновных в событиях 1 марта 2008 года, Оганян отметил: «Не только «1 марта», почему мы делаем акцент лишь на «1 марта»? Если есть дела, которые не раскрыты, мы должны их довести до конца».

Сейран Оганян, в течение почти двух десятилетий занимавший высокие государственные посты в Карабахе и Армении, тем не менее, сегодня признал одно: раньше он никогда не заявлял о том, что в Армении есть политзаключенные. «Политзаключенные сегодня, конечно, есть, но сегодня я не хочу в этом направлении что-либо…», - сказал он.

По мнению правозащитников, за политические взгляды за решеткой находятся боевые товарищи Сейрана Оганяна, ветераны Карабахской войны Володя Аветисян, Жирайр Сефилян.

Сегодня до подписания соглашения Оганян выслушал довольно резкую критику в адрес своего бывшего коллеги Сержа Саргсяна из уст заместителя председателя партии «Наследие» Армена Мартиросяна.

«Системная коррупция, постоянная фальсификация выборов, несправедливые суды, криминально-феодальные власти, потеря суверенитета, политзаключенные», - описывая армянскую действительность, перечислил Армен Мартиросян.

Раффи Ованнисян предпочел вообще не общаться с журналистами, а Вардан Осканян во время короткого брифинга заверил, что в поствыборный период они будут сотрудничать со всеми оппозиционными силами, в том числе с блоком «Царукян». Единственным исключением, по его словам, является Республиканская партия.

«И в ходе выборов, в плане обеспечения свободных и справедливых выборов… если нужно будет создать общий штаб, такое соглашение будет, мы готовы участвовать в этом, и после выборов готовы сотрудничать, договариваться, сформировать правительство с любой силой, чтобы стало возможно действительно осуществить в Армении смену власти. Сегодня основным тормозящим развитие Армении фактором являются власти. Смена власти сегодня в Армении необходима как хлеб и вода», - сказал Осканян.

В состав этого блока с официальным названием «Оганян-Раффи-Осканян» также входит возглавляемая Тиграном Карапетяном Народная партия, а также ряд не столь известных общественности сил, организаций.