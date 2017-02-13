Даллакян объясняет причины прекращения сотрудничества с блоком «Оганян-Раффи-Осканян»

Бывший заместитель руководителя аппарата президента Армении Виктор Даллакян заявляет, что за избирательным списком блока «Оганян-Раффи-Осканян» стоит бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян.

Бывший заместитель руководителя аппарата президента Армении Виктор Даллакян заявляет, что за избирательным списком блока «Оганян-Раффи-Осканян» стоит бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян.

По словам покинувшего этот формат сотрудничества руководителя партии «Третья республика», Бабаян лично провел с ним переговоры, 6 февраля посетив со списком офис их партии.

«Я попытался сделать этот список предметом обсуждения. Если человек постоянно заявляет, что он не проводит никакой публичной деятельности политического характера, но посещает офис партии. […] Причем, после того как он посетил меня, он посетил также офис Демократической партии и выступил с подобным предложением. Я отклонил предложения Самвела Бабаяна», - сегодня в беседе с журналистами сказал Виктор Даллакян.

По его словам на первых 10 местах списка Самвела Бабаяна расположились лишь члены партии Вардана Осканяна «Единение» и партии Раффи Ованнисяна «Наследие», а возглавил список бывший министр обороны Сейран Оганян. Сам Далакян оказался на 11-ом месте в списке. Сейчас последний утверждает, что были теневые договоренности, без его участия.

«Одной из причин прекращения этого сотрудничества явилось также и это. Потому что Бабаян представляет «Единение» и занимается лоббингом для «Единения». Итак, кто вошел в список: Сейран Оганян, Раффи Ованнисян («Наследие»), Вардан Осканян («Единение»), Элинар Варданян («Единение»), Андраник Теванян («Единение»), Ваге Ованнисян ( «Единение»), Армен Мартиросян («Наследие)», - перечислил Виктор Даллакян.

Он также заявил, что за этот период организовал несколько встреч Гагика Царукяна с Сейраном Оганяном, но они завершились «безрезультатно». «В ходе моих встреч с Гагиком Царукяном я заметил у него желание сотрудничать с некоторыми партиями, объединившимися вокруг Сейрана Оганяна, но конкретно г-ну Царукяну представили нереализуемые предложения, а также некоторые амбициозные предложения. В подобных условиях со стороны г-на Царукяна это не нашло соответствующего понимания», - сказал лидер партии «Третья республика».

Виктор Даллакян пока не решил, будет ли он участвовать в предстоящих парламентских выборах. Несколько месяцев назад он вышел из правящей Республиканской партии Армении, ушел в отставку с должности заместителя руководителя аппарата президента страны и официального представителя президента в Национальном собрании, заявив, что в течение последних четырех лет сотрудничества с властью он «собирал камни», а теперь уже «пришло время разбрасывать камни».