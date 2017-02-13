Оганян, Осканян и Ованнисян подписали меморандум о создании блока

Сегодня Сейран Оганян, Вардан Осканян и Раффи Ованнисян подписали меморандум о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах в блоке.

Отметим, что до октября прошлого года Сейран Оганян находился на должности министра обороны Армении. Вардан Осканян и Раффи Ованнисян, которые, соответственно, руководят партиями «Единение» и «Наследие», в прошлом также занимали министерские посты. Так, Осканян руководил внешнеполитическим ведомством Армении с 1998-го по 2008 годы. А Ованнисян был главой МИД Армении в 1991-1992 годах.

Напомним, что ранее лидер партии «Третья Республика» Виктор Даллакян заявил, что прекращает участие в блоке с партией Осканяна. То же заявил и лидер Демократической партии Армении Арам Г. Саргсян.