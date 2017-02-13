Оганян, Ованнисян, Осканян примут участие в выборах в блоке

Бывший министр обороны Сейран Оганян, бывший министр иностранных дел, лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян и бывший министр иностранных дел, лидер партии «Единение» Вардан Осканян примут участие в предстоящих выборах совместным списком.

Зампредседателя партия «Наследие» Армен Мартиросян сообщил Радио Азатутюн, что это не они присоединяются к какому-либо блоку, а, будучи обеспокоенными положением страны, три государственных деятеля создают единую платформы.

В связи с этим сегодня планируется подписание меморандума.

По словам пресс-секретаря партии «Единение», официальное название блока – «Оганян-Раффи-Осканян».

Между тем, лидер партии «Третья Республика» Виктор Даллакян заявил, что прекращает участие в блоке с партией Осканяна. Ранее об этом также заявил лидер Демократической партии Армении Арам Г. Саргсян.